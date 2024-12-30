Hyundai запускает технологию для быстрой разморозки лобового стекла

Новый принцип размораживания стекла. Фото: hyundaimotorgroup.com

Зима является тяжелым временем года для всех транспортных средств. Компания Hyundai изобрела хитрый способ размораживания лобового стекла автомобиля, не потребляющего много электроэнергии.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Испытание холодом

Hyundai разработал технологию стекла с подогревом металлического покрытия, которое имеет четыре слоя: наружное стекло, пленка PVB, металлическое покрытие и внутреннее стекло.

"Это покрытие включает серебро (Ag), которое, когда через него протекает электрический ток, функционирует как нагревательный элемент, встроенный в лобовое стекло", — говорится в сообщении Hyundai.

Стекло может генерировать собственное тепло благодаря системе питания 48 В отдельно от системы 13,5 В автомобиля, что позволяет достигать температуры таяния льда значительно быстрее традиционных размораживателей.

Суровые испытания Hyundai показали, что полностью замерзшее лобовое стекло оттаяло за пять минут. Обычному размораживателю на это нужно до 15 минут.

Польза летом

Как утверждают специалисты Hyundai, новое лобовое стекло также эффективно блокирует солнечную тепловую энергию.

"Отражая инфракрасное излучение и излучая собственное тепло, нагретое стекло с металлическим покрытием может блокировать более 60% общей солнечной энергии", — утверждает пресс-служба компании.

Это означает, что температура внутри транспортного средства по сравнению с окружающей средой может отличаться на 8 °C.

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