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Очень простой способ предотвратить замерзание лобового стекла

24 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Простейший способ предотвратить замерзание лобового стекла — лайфхак из TikTok
Лед на лобовом стекле. Фото: wikimedia.org
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Покрытое льдом лобовое стекло машины зимним утром доставляет большие хлопоты автовладельцу. Работать скребком тяжело, да и не рекомендуется, а размораживание длится долго.

Недавно в TikTok опубликовали очень простой лайфхак, помогающий практически без труда оставить на утро лобовое стекло чистым и прозрачным.

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Зимнее утро часто приносит немало трудностей для автомобилистов, особенно когда дело доходит до очистки замерзшего лобового стекла. Один из свежих лайфхаков, который приобрел популярность, предлагает простое и эффективное решение.

Положите большое полотенце на стекло вечером. Утром, сняв почти без труда замерзшее полотенце, обнаружите, что лобовое стекло осталось чистым и прозрачным, что значительно упростит подготовку к поездке.

Этот способ приобрел огромную популярность в TikTok, где видео о нем собрало более 29 млн просмотров, 2,5 млн одобрений и почти 22 тыс. перепостов.

В комментариях автолюбители делились своим опытом, отмечая, что давно пользуются этим способом. Многие отметили, что этот простой трюк позволяет сэкономить время и усилия в утренней суматохе. Автор видео получил немало похвал за свою изобретательность, а его лайфхак стал настоящей находкой для многих автовладельцев.

Ранее мы писали, как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле. Также сообщалось, какой штраф выписывают за грязное лобовое стекло автомобиля.

авто зима лайфхаки советы автомобиль

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