Найпростіший спосіб запобігти замерзанню лобового скла — крутий лайфхак з TikTok

Лід на лобовому склі. Фото: wikimedia.org

Вкрите льодом лобове скло машини зимовим ранком завдає великого клопоту автовласнику. Працювати шкребком важко та й не рекомендується, а розмороження триває довго.

Недавно в TikTok опублікували дуже простий лайфхак, який допомагає практично без зусиль залишити на ранок лобове скло чистим та прозорим.

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Зимові ранки часто приносять чимало труднощів для автомобілістів, особливо коли справа доходить до очищення замерзлого лобового скла. Один зі свіжих лайфхаків, який набув популярності, пропонує просте та ефективне рішення.

Покладіть великий рушник на скло ввечері. Вранці, знявши майже без зусиль замерзлий рушник, виявите, що лобове скло залишилося чистим та прозорим, що значно спростить підготовку до поїздки.

Цей спосіб здобув величезну популярність у TikTok, де відео про нього зібрало понад 29 млн переглядів, 2,5 млн схвалень та майже 22 тис. перепостів.

ʼУ коментарях автолюбителі ділилися своїм досвідом, зазначаючи, що давно користуються цим методом. Багато хто відзначив, що цей простий трюк дозволяє заощадити час та зусилля в ранковій метушні. Автор відео отримав чимало похвал за свою винахідливість, а його лайфхак став справжньою знахідкою для багатьох автовласників.

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