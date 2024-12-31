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Автомобільний застосунок Waze отримав довгоочікувану функцію

31 грудня 2024 10:05
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Waze представив довгоочікувану функцію — що нового для водіїв
Застосунок Waze. Фото: pocket-lint.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Популярний додаток для водіїв Waze завдяки штучному інтелекту отримав нову функцію. Як ця інновація змінить досвід автолюбителів на дорозі.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Нова функція

Навігаційна програма Waze зробила крок вперед із новою технологією розпізнавання голосу, підсиленою штучним інтелектом. Тепер просто натиснувши кнопку можна повідомити про проблему на дорозі, не відволікаючись на сенсорний екран під час водіння. Інформація додається безпосередньо на мапу, й за потреби програма може поставити кілька додаткових запитань, щоб отримати більше деталей.

Таким чином застосунок не лише покращує безпеку водіїв, а й збагачує спільну базу даних, пропонуючи таким чином ще точніше бачення поточних умов дорожнього руху.

Можливості в майбутньому

Позаяк штучний інтелект застосовуються все більше, Waze має зіткнутися з проблемами захисту особистих даних. Крім того, інтеграція цієї технології в складну транспортну інфраструктуру вимагає тісної співпраці з компаніями в галузі та місцевими органами влади.

Однак ці виклики також відкривають широкі можливості для майбутнього розвитку розумних міст. Працюючи з різними державними та приватними установами, Waze може допомогти розв’язати великі проблеми на кшталт міських заторів або навіть забруднення повітря.

Раніше ми писали. яка програма краща для водіїв — Waze чи Google Maps. Також повідомляли, що Google вбудував ШІ у свої онлайн-карти.

авто додаток автомобіль застосунок водії

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