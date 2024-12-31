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Автомобильное приложение Waze получило долгожданную функцию

31 декабря 2024 10:05
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Waze представил долгожданную функцию — что нового для водителей
Приложение Waze. Фото: pocket-lint.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Популярное приложение для водителей Waze благодаря искусственному интеллекту получило новую функцию. Как эта инновация изменит опыт автолюбителей на дороге.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Новая функция

Навигационная программа Waze шагнула вперед с новой технологией распознавания голоса, усиленной искусственным интеллектом. Теперь просто нажав кнопку можно сообщить о проблеме на дороге, не отвлекаясь на сенсорный экран во время вождения. Информация передается непосредственно на карту, и при необходимости программа может задать несколько дополнительных вопросов, чтобы получить больше деталей.

Таким образом, приложение не только улучшает безопасность водителей, но и обогащает общую базу данных, предлагая таким образом еще более точное видение текущих условий дорожного движения.

Возможности в будущем

Поскольку искусственный интеллект применяются все больше, Waze должен столкнуться с проблемами защиты личных данных. Кроме того, интеграция этой технологии в сложную транспортную инфраструктуру требует тесного сотрудничества с компаниями в отрасли и местными властями.

Однако эти вызовы открывают широкие возможности для будущего развития умных городов. Работая с различными государственными и частными учреждениями, Waze может помочь решить большие проблемы вроде городских пробок или даже загрязнения воздуха.

Ранее мы писали, какое приложение лучше для водителей — Waze или Google Maps. Также сообщалось, что Google встроил ИИ в свои онлайн-карты.

авто приложение автомобиль приложение водители

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Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

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