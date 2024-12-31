Waze представил долгожданную функцию — что нового для водителей

Автомобильное приложение Waze получило долгожданную функцию
Популярное приложение для водителей Waze благодаря искусственному интеллекту получило новую функцию. Как эта инновация изменит опыт автолюбителей на дороге.
Об этом сообщил Lʼautomobiliste.
Новая функция
Навигационная программа Waze шагнула вперед с новой технологией распознавания голоса, усиленной искусственным интеллектом. Теперь просто нажав кнопку можно сообщить о проблеме на дороге, не отвлекаясь на сенсорный экран во время вождения. Информация передается непосредственно на карту, и при необходимости программа может задать несколько дополнительных вопросов, чтобы получить больше деталей.
Таким образом, приложение не только улучшает безопасность водителей, но и обогащает общую базу данных, предлагая таким образом еще более точное видение текущих условий дорожного движения.
Возможности в будущем
Поскольку искусственный интеллект применяются все больше, Waze должен столкнуться с проблемами защиты личных данных. Кроме того, интеграция этой технологии в сложную транспортную инфраструктуру требует тесного сотрудничества с компаниями в отрасли и местными властями.
Однако эти вызовы открывают широкие возможности для будущего развития умных городов. Работая с различными государственными и частными учреждениями, Waze может помочь решить большие проблемы вроде городских пробок или даже загрязнения воздуха.
Ранее мы писали, какое приложение лучше для водителей — Waze или Google Maps. Также сообщалось, что Google встроил ИИ в свои онлайн-карты.
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