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Waze или Google Maps — какое приложение лучше для водителей

14 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Водительские навигаторы — обзор преимуществ и недостатков Waze и Google Maps
Waze против Google Maps Коллаж: pocket-lint.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Навигационные программы стали привычной частью повседневной жизни водителей. Два из самых популярных приложений — Waze и Google Maps — предоставляют пользователям разные возможности по планированию маршрутов, впрочем, их функциональность может существенно отличаться.

Рассмотрим плюсы и минусы обоих приложений подробнее.

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Преимущества Waze

  • Краудсорсинг. Waze использует данные, собранные от своих пользователей, которые в реальном времени сообщают о пробках, дорожных авариях, дорожных работах и даже полицейских постах. Это позволяет приложению предлагать оптимальные маршруты, избегая задержек.
  • Актуальные сведения. Благодаря активным пользователям, информация о дорожной обстановке всегда обновляется, что позволяет водителям получать относительно точные данные.
  • Социальная интеграция. Waze имеет функции, позволяющие пользователям взаимодействовать. К примеру, можно делиться маршрутом с друзьями или проверять, когда они будут на месте назначения.
  • Адаптивные маршруты. Приложение может быстро перенастроить маршрут, если возникают новые помехи.

Недостатки Waze

  • Требования к Интернету. Для работы Waze необходим активный доступ в интернет, что может быть проблемой в местах с плохим покрытием.
  • Перегрузка информации. Некоторые пользователи считают, что чрезмерное количество предупреждений от других водителей может отвлекать.
  • Акцент на автомобильном движении. Waze больше ориентирован на водителей автомобилей, что может усложнить планировку маршрутов для пешеходов или велосипедистов.

Преимущества Google Maps

  • Универсальность. Приложение не только для автомобилистов. Оно идеально подходит для пешеходов, путешественников на общественном транспорте и велосипедистов, предлагая разные варианты маршрутов.
  • Информация о местах. Приложение предоставляет большое количество информации об окружающих заведениях — ресторанах, кафе, магазинах, что делает его удобным для планирования поездок.
  • Оффлайн-режим. Google Maps позволяет загружать карты для использования в режиме офлайн, что является большим плюсом, когда нет доступа к сети.
  • Интеграция с другими сервисами. Благодаря интеграции с различными сервисами Google пользователи могут легко находить информацию и планировать маршруты.

Недостатки Google Maps

  • Меньшая точность данных в реальном времени. Хотя Google Maps также предоставляет информацию о пробках, она не всегда актуальна вследствие меньшего количества пользователей, активно сообщающих об изменениях.
  • Сложность интерфейса. Для новичков интерфейс приложения может быть немного запутанным из-за большого количества функций и настроек.
  • Меньший социальный компонент. Приложение не предоставляет возможности для социальной интеракции, что является преимуществом Waze.

Кратко

Оба приложения принадлежат Google. Но Waze — это отличный выбор для водителей, стремящихся получать самую актуальную информацию о дорожных условиях. В то же время Google Maps предлагает больше возможностей для общественного транспорта и пешеходных маршрутов, а также обеспечивает доступ к картам оффлайн. Выбор этих приложений зависит от потребностей и предпочтений каждого водителя.

Ранее Google встроил в онлайн-карты искусственный интеллект. Также мы рассказывали, как лучше настроить приложение для водителей Waze на смартфоне.

авто Google Maps советы автомобиль водители навигация

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