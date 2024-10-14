Водійські навігатори — огляд переваг і недоліків Waze та Google Maps

Waze проти Google Maps. Колаж: pocket-lint.com

Навігаційні програми стали звичною частиною повсякденного життя водіїв. Два з найбільш популярних додатки — Waze та Google Maps — надають користувачам різні можливості з планування маршрутів, втім, їхня функціональність може суттєво відрізнятися.

Розглянемо плюси та мінуси обох застосунків докладніше.

Читайте також:

Переваги Waze

Краудсорсинг. Waze використовує дані, зібрані від своїх користувачів, які в реальному часі повідомляють про затори, дорожні аварії, дорожні роботи й навіть поліційні пости. Це дозволяє додатку пропонувати оптимальні маршрути, уникаючи затримок.

Waze використовує дані, зібрані від своїх користувачів, які в реальному часі повідомляють про затори, дорожні аварії, дорожні роботи й навіть поліційні пости. Це дозволяє додатку пропонувати оптимальні маршрути, уникаючи затримок. Актуальні дані. Завдяки активним користувачам, інформація про дорожню обстановку завжди оновлюється, що дає змогу водіям отримувати відносно точні дані.

Завдяки активним користувачам, інформація про дорожню обстановку завжди оновлюється, що дає змогу водіям отримувати відносно точні дані. Соціальна інтеграція. Waze має функції, які дозволяють користувачам взаємодіяти. Наприклад, можна ділитися маршрутом з друзями або перевіряти, коли вони будуть на місці призначення.

Waze має функції, які дозволяють користувачам взаємодіяти. Наприклад, можна ділитися маршрутом з друзями або перевіряти, коли вони будуть на місці призначення. Адаптивні маршрути. Додаток може швидко переналаштувати маршрут, якщо з'являються нові перешкоди.

Недоліки Waze

Вимоги до інтернету. Для роботи Waze необхідний активний доступ до інтернету, що може бути проблемою в місцях з поганим покриттям.

Для роботи Waze необхідний активний доступ до інтернету, що може бути проблемою в місцях з поганим покриттям. Перевантаження інформацією. Деякі користувачі вважають, що надмірна кількість попереджень та сповіщень від інших водіїв може відволікати.

Деякі користувачі вважають, що надмірна кількість попереджень та сповіщень від інших водіїв може відволікати. Акцент на автомобільному русі. Waze більше орієнтований на водіїв автомобілів, що може ускладнити планування маршрутів для пішоходів або велосипедистів.

Переваги Google Maps

Універсальність. Додаток не лише для автомобілістів. Він ідеально підходить для пішоходів, мандрівників на громадському транспорті та велосипедистів, пропонуючи різноманітні варіанти маршрутів.

Додаток не лише для автомобілістів. Він ідеально підходить для пішоходів, мандрівників на громадському транспорті та велосипедистів, пропонуючи різноманітні варіанти маршрутів. Інформація про місця. Застосунок надає велику кількість інформації про навколишні заклади — ресторани, кафе, магазини, що робить його зручним для планування поїздок.

Застосунок надає велику кількість інформації про навколишні заклади — ресторани, кафе, магазини, що робить його зручним для планування поїздок. Офлайн-режим. Google Maps дозволяє завантажувати карти для використання в режимі офлайн, що є великим плюсом, коли немає доступу до мережі.

Google Maps дозволяє завантажувати карти для використання в режимі офлайн, що є великим плюсом, коли немає доступу до мережі. Інтеграція з іншими сервісами. Завдяки інтеграції з різними сервісами Google, користувачі можуть легко знаходити інформацію та планувати маршрути.

Недоліки Google Maps

Менша точність даних у реальному часі. Хоча Google Maps також надає інформацію про затори, вона не завжди така ж актуальна внаслідок меншої кількості користувачів, які активно повідомляють про зміни.

Хоча Google Maps також надає інформацію про затори, вона не завжди така ж актуальна внаслідок меншої кількості користувачів, які активно повідомляють про зміни. Складність інтерфейсу. Для новачків інтерфейс додатка може бути трохи заплутаним через велику кількість функцій та налаштувань.

Для новачків інтерфейс додатка може бути трохи заплутаним через велику кількість функцій та налаштувань. Менший соціальний компонент. Застосунок не надає можливостей для соціальної інтеракції, що є перевагою Waze.

Коротко

Обидва додатки належать Google. Але Waze — це відмінний вибір для водіїв, які прагнуть отримувати найактуальнішу інформацію про дорожні умови. Водночас Google Maps пропонує більше можливостей для користування громадським транспортом та пішохідними маршрутами, а також забезпечує доступ до карт офлайн. Вибір між цими додатками залежить від потреб та уподобань кожного водія.

Раніше Google вбудував в онлайн-карти штучний інтелект. Також ми розповідали, як найкраще налаштувати додаток для водіїв Waze на смартфоні.