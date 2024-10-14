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Waze чи Google Maps — яка програма краща для водіїв

14 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Водійські навігатори — огляд переваг і недоліків Waze та Google Maps
Waze проти Google Maps. Колаж: pocket-lint.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Навігаційні програми стали звичною частиною повсякденного життя водіїв. Два з найбільш популярних додатки — Waze та Google Maps — надають користувачам різні можливості з планування маршрутів, втім, їхня функціональність може суттєво відрізнятися.

Розглянемо плюси та мінуси обох застосунків докладніше.

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Переваги Waze

  • Краудсорсинг. Waze використовує дані, зібрані від своїх користувачів, які в реальному часі повідомляють про затори, дорожні аварії, дорожні роботи й навіть поліційні пости. Це дозволяє додатку пропонувати оптимальні маршрути, уникаючи затримок.
  • Актуальні дані. Завдяки активним користувачам, інформація про дорожню обстановку завжди оновлюється, що дає змогу водіям отримувати відносно точні дані.
  • Соціальна інтеграція. Waze має функції, які дозволяють користувачам взаємодіяти. Наприклад, можна ділитися маршрутом з друзями або перевіряти, коли вони будуть на місці призначення.
  • Адаптивні маршрути. Додаток може швидко переналаштувати маршрут, якщо з'являються нові перешкоди.

Недоліки Waze

  • Вимоги до інтернету. Для роботи Waze необхідний активний доступ до інтернету, що може бути проблемою в місцях з поганим покриттям.
  • Перевантаження інформацією. Деякі користувачі вважають, що надмірна кількість попереджень та сповіщень від інших водіїв може відволікати.
  • Акцент на автомобільному русі. Waze більше орієнтований на водіїв автомобілів, що може ускладнити планування маршрутів для пішоходів або велосипедистів.

Переваги Google Maps

  • Універсальність. Додаток не лише для автомобілістів. Він ідеально підходить для пішоходів, мандрівників на громадському транспорті та велосипедистів, пропонуючи різноманітні варіанти маршрутів.
  • Інформація про місця. Застосунок надає велику кількість інформації про навколишні заклади — ресторани, кафе, магазини, що робить його зручним для планування поїздок.
  • Офлайн-режим. Google Maps дозволяє завантажувати карти для використання в режимі офлайн, що є великим плюсом, коли немає доступу до мережі.
  • Інтеграція з іншими сервісами. Завдяки інтеграції з різними сервісами Google, користувачі можуть легко знаходити інформацію та планувати маршрути.

Недоліки Google Maps

  • Менша точність даних у реальному часі. Хоча Google Maps також надає інформацію про затори, вона не завжди така ж актуальна внаслідок меншої кількості користувачів, які активно повідомляють про зміни.
  • Складність інтерфейсу. Для новачків інтерфейс додатка може бути трохи заплутаним через велику кількість функцій та налаштувань.
  • Менший соціальний компонент. Застосунок не надає можливостей для соціальної інтеракції, що є перевагою Waze.

Коротко

Обидва додатки належать Google. Але Waze — це відмінний вибір для водіїв, які прагнуть отримувати найактуальнішу інформацію про дорожні умови. Водночас Google Maps пропонує більше можливостей для користування громадським транспортом та пішохідними маршрутами, а також забезпечує доступ до карт офлайн. Вибір між цими додатками залежить від потреб та уподобань кожного водія.

Раніше Google вбудував в онлайн-карти штучний інтелект. Також ми розповідали, як найкраще налаштувати додаток для водіїв Waze на смартфоні.

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