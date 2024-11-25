Системи допомоги водію — чому вони відмовляють взимку та що з цим робити

Системи допомоги водію. Фото: monolithicpower.com

Сучасні автомобілі оснащені системами допомоги, які повинні врятувати водіїв у складних ситуаціях. Втім, коли по справжньому погіршуються погодні умови, багато з них просто відмовляються працювати.

Що з цим робити написав AutoSwiat.

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Зовнішні умови

Антиблокувальна система (ABS), електронний контроль стійкості (ESP), інтелектуальні обмеження швидкості (ISA), розпізнавання знаків, виявлення об'єктів при русі заднім ходом, попередження про сонливість водія та автоматичне гальмування. На жаль, буває так, що на них розраховувати не можна.

Річ у тім, що дані, необхідні для належної роботи систем допомоги, надходять з камер та датчиків вбудованих у верхню частину лобового скла та в інших самих несподіваних місцях на кузові. Всі вони дуже чутливі до зовнішніх умов. Але пересічний водій навіть не має уявлення про те, де ці датчики розташовані.

Очистити усе авто

Якщо ви хочете користуватися системами допомог взимку, перед початком подорожі автомобіль необхідно ретельно очистити від снігу. Не лише вікна та фари. При чому недостатньо прибрати лід з тієї частини скла, через яку водій дивиться на дорогу, адже камери розташовані вище, за почорнілою віконною рамою.

Попередження під час руху

Якщо автомобіль починає повідомляти водія під час поїздки, що робота систем обмежена або вони недоступні, варто зупинитися в безпечному місці та переконатися, що датчики відновили видимість. Для цього варто возити з собою м’яку щітку, ганчірку та засіб для миття вікон.

Проблема засніженої дороги

Якщо на дорозі шар льоду чи снігу та не видно смуг, чи контурів дороги, то системи утримання в смузі не буде працювати належним чином. Коли замість смуг на дорозі видно лише сліди інших автомобілів, безпечніше "помічника смуги" вимкнути.

Небезпека паркування

Під час сильного снігопаду варто враховувати некоректну роботу систем допомоги при паркуванні. Іноді система реагує надто чуйно й побачивши сніг попереджає про перешкоду або навіть активує екстрене гальмування.

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