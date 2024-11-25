Системы помощи водителю — почему они отказывают зимой и что с этим делать

Системы помощи водителю. Фото: monolithicpower.com

Современные автомобили оснащены системами помощи, которые должны спасти водителей в сложных ситуациях. Впрочем, когда по-настоящему ухудшаются погодные условия, многие их них просто отказываются работать.

Что с этим делать написал AutoSwiat.

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Внешние условия

Антиблокировочная система (ABS), электронный контроль устойчивости (ESP), интеллектуальные ограничения скорости (ISA), распознавание знаков, обнаружение объектов при движении задним ходом, предупреждение о сонливости водителя и автоматическое торможение. К сожалению, бывает так, что на них рассчитывать нельзя.

Дело в том, что данные, необходимые для надлежащей работы систем помощи, поступают из камер и датчиков, встроенных в верхнюю часть лобового стекла и в других самых неожиданных местах на кузове. Все они очень чувствительны к внешним условиям. Но рядовой водитель даже не имеет представления о том, где эти датчики расположены.

Очистить все авто

Если вы хотите пользоваться системами помощи зимой, перед началом путешествия автомобиль необходимо тщательно очистить от снега. Не только окна и фары. При чем недостаточно убрать лед с той части стекла, из-за которой водитель смотрит на дорогу, ведь камеры расположены выше за почерневшей оконной рамой.

Предупреждение во время движения

Если автомобиль начинает сообщать водителю во время поездки, что работа систем ограничена или они недоступны, следует остановиться в безопасном месте и убедиться, что датчики восстановили видимость. Для этого следует возить с собой мягкую щетку, тряпку и средство для мытья окон.

Проблема заснеженной дороги

Если на дороге слой льда или снега и не видно полос или контуров дороги, системы удержания в полосе не будут работать должным образом. Когда вместо полос на дороге видны только следы других автомобилей, безопаснее "помощника полосы" выключить.

Опасность парковки

При сильном снегопаде следует учитывать некорректную работу систем помощи при парковке. Иногда система реагирует слишком чутко и при виде снега предупреждает о препятствии или даже активирует экстренное торможение.

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