Антиблокировочная система тормозов — когда она может угрожать безопасности авто

Когда антиблокировочная система тормозов может спровоцировать ДТП
Каждый новый автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS). Но далеко не все водители довольны ее работой, а кто-то вообще ее отключает, считая ее причиной аварий.
Об этом написал Dexpens.
Как работает ABS
Антиблокировочная система тормозов помогает избежать блокировки колес, когда водитель нажимает на тормоз. Система ABS имеет датчики и когда они обнаруживают, что колесо собирается заблокироваться, она на мгновение отпускает тормоза. Это должно помочь водителю контролировать автомобиль и избежать заноса.
Мокрая дорога
При высокой влажности к торможению нужно подходить очень осторожно. На мокрой дороге шины имеют не очень хорошее сцепление, несмотря на любые рисунки протекторов.
ABS начинает срабатывать довольно рано при недостаточном сцеплении с асфальтом, что приводит к значительному увеличению тормозного пути.
Ледяная дорога
На ледяном участке дороги дела с антиблокировочной системой обстоят еще хуже. Лед не только ухудшает сцепление, но и провоцирует скольжение шин по поверхности, поэтому торможение должно быть максимально осторожным и взвешенным.
Нужно сбавлять скорость и увеличивать дистанцию до впереди двигающегося автомобиля. Только так удастся компенсировать увеличение тормозного пути из-за ABS.
Гравийная дорога
Если кто-то думает, что гравийная дорога ничто по сравнению с влагой и льдом, то он глубоко ошибается. Многие водители сами убедились, как благодаря антиблокировочной системе машина скользит по мелким камням и даже не думает останавливаться.
Чтобы не возникало проблем с торможением, помните об особенностях работы ABS и при недостаточном сцеплении колес с дорогой всегда снижайте скорость.
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