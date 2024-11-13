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Когда антиблокировочная система тормозов может спровоцировать ДТП

13 ноября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Антиблокировочная система тормозов — когда она может угрожать безопасности авто
ABS на панели авто. Фото: wrench.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Каждый новый автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS). Но далеко не все водители довольны ее работой, а кто-то вообще ее отключает, считая ее причиной аварий.

Об этом написал Dexpens.

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Как работает ABS

Антиблокировочная система тормозов помогает избежать блокировки колес, когда водитель нажимает на тормоз. Система ABS имеет датчики и когда они обнаруживают, что колесо собирается заблокироваться, она на мгновение отпускает тормоза. Это должно помочь водителю контролировать автомобиль и избежать заноса.

Мокрая дорога

При высокой влажности к торможению нужно подходить очень осторожно. На мокрой дороге шины имеют не очень хорошее сцепление, несмотря на любые рисунки протекторов.

ABS начинает срабатывать довольно рано при недостаточном сцеплении с асфальтом, что приводит к значительному увеличению тормозного пути.

Ледяная дорога

На ледяном участке дороги дела с антиблокировочной системой обстоят еще хуже. Лед не только ухудшает сцепление, но и провоцирует скольжение шин по поверхности, поэтому торможение должно быть максимально осторожным и взвешенным.

Нужно сбавлять скорость и увеличивать дистанцию до впереди двигающегося автомобиля. Только так удастся компенсировать увеличение тормозного пути из-за ABS.

Гравийная дорога

Если кто-то думает, что гравийная дорога ничто по сравнению с влагой и льдом, то он глубоко ошибается. Многие водители сами убедились, как благодаря антиблокировочной системе машина скользит по мелким камням и даже не думает останавливаться.

Чтобы не возникало проблем с торможением, помните об особенностях работы ABS и при недостаточном сцеплении колес с дорогой всегда снижайте скорость.

Ранее эксперты назвали шесть признаков, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также мы писали, почему начинают скрипеть тормоза и что с этим делать.

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