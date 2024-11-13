Антиблокувальна система гальм — коли вона може загрожувати безпеці авто

ABS на панелі авто. Фото: wrench.com

Кожен новий автомобіль оснащений антиблокувальною системою гальм (ABS). Але далеко не всі водії задоволені її роботою, а хтось взагалі її відключає, адже вважає, що вона може спровокувати аварію.

Про це написав Dexpens.

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Як працює ABS

Антиблокувальна система гальм допомагає уникнути блокування коліс, коли водій натискає на гальма. Система ABS має датчики, й коли вони виявляють, що колесо збирається заблокуватися, вона на мить відпускає гальма. Це має допомогти водію контролювати автомобіль та уникнути заносу.

Мокра дорога

За високої вологості до гальмування потрібно підходити вкрай обережно. На мокрій дорозі шини мають не дуже гарне зчеплення, попри будь-які малюнки протекторів.

ABS починає спрацьовувати доволі рано при недостатньому зчепленні з асфальтом, що приводить до значного збільшення гальмівного шляху.

Крижана дорога

На крижаній ділянці дороги справи з антиблокувальною системою ще гірші. Лід не лише погіршує зчеплення, а ще й провокує ковзання шин по поверхні, тому гальмування має бути максимально обережним та виваженим.

Треба збавляти швидкість та збільшувати дистанцію до авто, що рухається попереду. Лише так якось вдасться компенсувати збільшення гальмівного шляху через ABS.

Гравійна дорога

Якщо хтось думає, що гравійна дорога ніщо у порівнянні з вологою та льодом, то він глибоко помиляється. Багато водіїв самі переконалися, як завдяки антиблокувальній системі машина ковзає по дрібних камінцях й навіть не думає зупинятись.

Щоб не виникало проблем з гальмуванням, пам’ятайте про особливості роботи ABS та при недостатньому зчепленні коліс з дорогою завжди знижуйте швидкість.

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