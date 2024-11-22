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Зачем надевать резиновый шланг на пружины амортизаторов авто

22 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему опытные водители надевают резиновый шланг на пружины амортизаторов
Проверка амортизаторов Фото: uchanics.ca
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Опытные водители всегда пытаются усовершенствовать механизмы автомобиля, желательно без большой нагрузки на кошелек. Одним из таких копеечных апгрейдов является резиновый шланг на пружинах амортизаторов.

Об этом написал Dexpens.

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Резиновый шланг надевают для того, чтобы:

  • продлить срок службы пружин, ведь такая оплетка снижает износ и защищает деталь от повреждений;
  • снизить шум и стук во время езды по неровным дорогам.

 

Зачем надевать резиновый шланг на пружины амортизаторов авто - фото 1
Фото: dexpens.com

Что используют для апгрейда

В основном используют резиновые шланги или полиуретановые трубки. Некоторые автозаводы даже начали собственное производство и выпуск специальных труб для такой доработки пружин амортизаторов. Подобную услугу даже стали предлагать несколько станций технического обслуживания.

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