Почему опытные водители надевают резиновый шланг на пружины амортизаторов

Проверка амортизаторов Фото: uchanics.ca

Опытные водители всегда пытаются усовершенствовать механизмы автомобиля, желательно без большой нагрузки на кошелек. Одним из таких копеечных апгрейдов является резиновый шланг на пружинах амортизаторов.

Об этом написал Dexpens.

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Резиновый шланг надевают для того, чтобы:

продлить срок службы пружин, ведь такая оплетка снижает износ и защищает деталь от повреждений;

снизить шум и стук во время езды по неровным дорогам.

Фото: dexpens.com

Что используют для апгрейда

В основном используют резиновые шланги или полиуретановые трубки. Некоторые автозаводы даже начали собственное производство и выпуск специальных труб для такой доработки пружин амортизаторов. Подобную услугу даже стали предлагать несколько станций технического обслуживания.

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