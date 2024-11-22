Чому досвідчені водії надягають гумовий шланг на пружини амортизаторів авто

Перевірка амортизаторів. Фото: uchanics.ca

Досвідчені водії завжди намагаються вдосконалити механізми автомобіля, бажано без великого навантаження на гаманець. Одним з таких копієчних апгрейдів є гумовий шланг на пружинах амортизаторів.

Про це написав Dexpens.

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Гумовий шланг надягають для того, щоб:

продовжити термін служби пружин, адже таке обплетення знижує знос та захищає деталь від пошкоджень;

знизити шум та стукіт під час їзди по нерівних дорогах.

Фото: dexpens.com

Що використовують для апгрейду

Переважно використовують гумові шланги або поліуретанові трубки. Деякі автозаводи навіть почали власне виробництво та випуск спеціальних трубок для такого доопрацювання пружин амортизаторів. Подібну послугу навіть почали пропонувати кілька станцій технічного обслуговування.

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