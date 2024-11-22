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Навіщо надягати гумовий шланг на пружини амортизаторів авто

22 листопада 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому досвідчені водії надягають гумовий шланг на пружини амортизаторів авто
Перевірка амортизаторів. Фото: uchanics.ca
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Досвідчені водії завжди намагаються вдосконалити механізми автомобіля, бажано без великого навантаження на гаманець. Одним з таких копієчних апгрейдів є гумовий шланг на пружинах амортизаторів.

Про це написав Dexpens.

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Гумовий шланг надягають для того, щоб:

  • продовжити термін служби пружин, адже таке обплетення знижує знос та захищає деталь від пошкоджень;
  • знизити шум та стукіт під час їзди по нерівних дорогах.

 

Навіщо надягати гумовий шланг на пружини амортизаторів авто - фото 1
Фото: dexpens.com

Що використовують для апгрейду

Переважно використовують гумові шланги або поліуретанові трубки. Деякі автозаводи навіть почали власне виробництво та випуск спеціальних трубок для такого доопрацювання пружин амортизаторів. Подібну послугу навіть почали пропонувати кілька станцій технічного обслуговування.

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авто лайфхаки поради автомобіль водії

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