Як за копійки зробити рідину для омивача лобового скла — простий рецепт

Як самотужки приготувати рідину для омивача лобового скла авто
Зазвичай водії для омивача лобового скла використовують звичайну воду, та відмовляються від використання спеціальних засобів через їхню високу вартість. Як зекономити, та приготувати мийну рідину самотужки з простих та дешевих компонентів.
Про це написав Dexpens.
Рідина для омивача є важливою частиною підтримки чистоти лобового скла, яке забезпечує оптимальну видимість, що є важливою умовою для безпечної подорожі.
Необхідні інгредієнти
- Дистильована вода.
- Засіб для миття вікон.
- Нашатирний спирт.
- Денатурат.
Технологія виготовлення
- Налити три чверті літра дистильованої води в пляшку.
- Додати 20 мл засобу для миття вікон.
- Струсити пляшку, щоб змішати.
- Залити суміш у бачок склоочисника автомобіля.
- Додати 120 мл нашатирного спирту (для видалення стійких плям).
- Додати 240 мл денатурованого спирту (99% під час сильних холодів, 70% для помірних холодів).
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