Як за копійки зробити рідину для омивача лобового скла — простий рецепт

Очищення скла. Фото: mcgrathautoblog.com

Зазвичай водії для омивача лобового скла використовують звичайну воду, та відмовляються від використання спеціальних засобів через їхню високу вартість. Як зекономити, та приготувати мийну рідину самотужки з простих та дешевих компонентів.

Про це написав Dexpens.

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Необхідні інгредієнти

Дистильована вода.

Засіб для миття вікон.

Нашатирний спирт.

Денатурат.

Технологія виготовлення

Налити три чверті літра дистильованої води в пляшку.

Додати 20 мл засобу для миття вікон.

Струсити пляшку, щоб змішати.

Залити суміш у бачок склоочисника автомобіля.

Додати 120 мл нашатирного спирту (для видалення стійких плям).

Додати 240 мл денатурованого спирту (99% під час сильних холодів, 70% для помірних холодів).

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