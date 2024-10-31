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Как самому приготовить жидкость для омывателя лобового стекла

31 октября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как за копейки сделать жидкость для омывателя лобового стекла — простой рецепт
Очистка стекла. Фото: mcgrathautoblog.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Обычно водители для омывателя лобового стекла используют обычную воду и отказываются от использования специальных средств из-за их высокой стоимости. Как сэкономить и приготовить моющую жидкость самостоятельно из простых и дешевых компонентов.

Об этом написал Dexpens.

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Жидкость для омывателя является важной частью поддержания чистоты лобового стекла, обеспечивающего оптимальную видимость, что является важным условием для безопасного путешествия.

Необходимые ингредиенты

  • Дистиллированная вода.
  • Средство для мытья окон.
  • Нашатырный спирт.
  • Денатурат.

Технология изготовления

  • Налить три четверти литра дистиллированной воды в бутылку.
  • Добавить 20 мл моющего средства.
  • Встряхнуть бутылку, чтобы смешать.
  • Залить смесь в бачок стеклоочистителя автомобиля.
  • Добавить 120 мл нашатырного спирта (для удаления стойких пятен).
  • Добавить 240 мл денатурированного спирта (99% при сильных холодах, 70% для умеренных холодов).

Ранее мы писали, что делать, когда дворники размазывают грязь по стеклу автомобиля. Также эксперты рассказали, как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле.

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