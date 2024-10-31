Как за копейки сделать жидкость для омывателя лобового стекла — простой рецепт

Как самому приготовить жидкость для омывателя лобового стекла
Обычно водители для омывателя лобового стекла используют обычную воду и отказываются от использования специальных средств из-за их высокой стоимости. Как сэкономить и приготовить моющую жидкость самостоятельно из простых и дешевых компонентов.
Об этом написал Dexpens.
Жидкость для омывателя является важной частью поддержания чистоты лобового стекла, обеспечивающего оптимальную видимость, что является важным условием для безопасного путешествия.
Необходимые ингредиенты
- Дистиллированная вода.
- Средство для мытья окон.
- Нашатырный спирт.
- Денатурат.
Технология изготовления
- Налить три четверти литра дистиллированной воды в бутылку.
- Добавить 20 мл моющего средства.
- Встряхнуть бутылку, чтобы смешать.
- Залить смесь в бачок стеклоочистителя автомобиля.
- Добавить 120 мл нашатырного спирта (для удаления стойких пятен).
- Добавить 240 мл денатурированного спирта (99% при сильных холодах, 70% для умеренных холодов).
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