Как за копейки сделать жидкость для омывателя лобового стекла — простой рецепт

Очистка стекла. Фото: mcgrathautoblog.com

Обычно водители для омывателя лобового стекла используют обычную воду и отказываются от использования специальных средств из-за их высокой стоимости. Как сэкономить и приготовить моющую жидкость самостоятельно из простых и дешевых компонентов.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Жидкость для омывателя является важной частью поддержания чистоты лобового стекла, обеспечивающего оптимальную видимость, что является важным условием для безопасного путешествия.

Необходимые ингредиенты

Дистиллированная вода.

Средство для мытья окон.

Нашатырный спирт.

Денатурат.

Технология изготовления

Налить три четверти литра дистиллированной воды в бутылку.

Добавить 20 мл моющего средства.

Встряхнуть бутылку, чтобы смешать.

Залить смесь в бачок стеклоочистителя автомобиля.

Добавить 120 мл нашатырного спирта (для удаления стойких пятен).

Добавить 240 мл денатурированного спирта (99% при сильных холодах, 70% для умеренных холодов).

Ранее мы писали, что делать, когда дворники размазывают грязь по стеклу автомобиля. Также эксперты рассказали, как самостоятельно быстро избавиться от мелких царапин на лобовом стекле.