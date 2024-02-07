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Дворники размазывают грязь по стеклу автомобиля — что делать

7 февраля 2024 12:04
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как избавиться от разводов грязи на стекле авто без замены дворников
Дворники тоже нужно чистить. Фото: liveabout.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Когда стеклоочистители вместо того, чтобы обеспечить максимальный осмотр водителю, наоборот загрязняют лобовое стекло потеками, не спешите покупать новые дворники. Попробуйте несколько быстрых действенных способов избавиться от проблемы.

Об этом написал AAR Auto Glass.

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Очистка щиток

Существует два возможных варианта решения этой проблемы. Первый — замена щеток стеклоочистителей. А с этим торопиться не стоит. Второй — тщательная очистка щеток и лобового стекла.

Для этого нужно:

  • смочить в мыльном растворе чистую ткань;
  • очистить этой тканью щетки дворников;
  • нанести на стеклоочистители медицинский спирт, который предотвратит образование пятен и полос на лобовом стекле.

Также следует очистить нижнюю кромку ветрового стекла, где дворники останавливаются в отключенном положении. Грязь, которую соскребали стеклоочистители, задерживается именно там, поэтому при следующем включении дворники снова размазывают его по стеклу.

Если это не помогло, попробуйте следующий способ.

Механическая коррекция

Щетки стеклоочистителей должны полностью контактировать с поверхностью стекла. Но со временем и при чрезмерном использовании дворники могут изгибаться.

Для того чтобы исправить этот дефект, нужно:

  • поднести стеклоочиститель к лобовому, чтобы определить зазоры между щеткой и поверхностью стекла;
  • аккуратно согнуть руку дворника к нужному углу.

Ранее мы писали, как спасти примерзшие к лобовому стеклу авто дворники. Также рассказывали, как избавиться от скрипа в дворниках без замены щеток.

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