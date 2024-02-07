Як позбутися розводів бруду на склі авто без заміни двірників

Двірники теж потрібно чистити. Фото: liveabout.com

Коли склоочисники, замість забезпечувати максимальний огляд водію, навпаки забруднюють лобове скло патьоками, не поспішайте купувати нові двірники. Спробуйте кілька швидких дієвих способів позбутися проблеми.

Про це написав AAR Auto Glass.

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Очищення щиток

Існує два можливих варіанти розв'язання цієї проблеми. Перший — заміна щіток склоочисників. А з цим поспішати не варто. Другий — ретельне очищення щіток та лобового скла.

Для цього потрібно:

змочити в мильному розчині чисту тканину;

очистити цією тканиною щітки двірників;

нанести на склоочисники медичний спирт, що запобіжить утворенню плям та смуг на лобовому склі.

Також слід очистити нижню кромку вітрового скла, де двірники зупиняються у вимкненому положенні. Бруд, який зішкрібали склоочисники, затримується саме там, тому під час наступного увімкнення двірники знову розмазують його по склу.

Якщо це не допомогло спробуйте наступний спосіб.

Механічна корекція

Щітки склоочисників повинні повністю контактувати з поверхнею скла. Але з часом та при надмірному використанні двірники можуть згинатися.

Для того, щоб виправити цей дефект потрібно:

піднести склоочисник до лобового, щоб визначити зазори між щіткою та поверхнею скла;

акуратно зігнути руку двірника до потрібного кута.

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