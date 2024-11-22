Зачем шины авто помечают красными и желтыми точками

Метки на шинах. Фото: rvdaily.com.au

Красные и желтые метки на шинах — важные ориентиры для специалистов, которые обеспечивают надежность и безопасность автомобиля на дороге. Они необходимы для правильной балансировки шин, которая не только улучшает управляемость машины на дороге, но и продлевает срок службы покрышек.

Красные и желтые точки, нанесенные на боковину покрышки, служат для точной регулировки положения шины на колесе, что помогает предотвратить нежелательные вибрации во время движения.

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Красная точка

Указывает участок шины, имеющий максимальный вес или нестабильность. Это может являться результатом неравномерного распределения материала в шине.

При монтаже шины на диск красная точка должна быть выровнена с вентилем колеса. Это обеспечивает уменьшение дисбаланса, который может привести к повышенному износу шин, ухудшению управляемости и даже увеличению расхода горючего. Ведь даже небольшие вибрации, возникающие из-за неправильной балансировки, могут оказать существенное влияние на комфорт водителя и пассажиров.

Желтая точка

Указывает на зону с минимальным весом шины. Эта точка помогает механикам или специалистам по монтажу определить, где разместить легкие дополнительные элементы или грузы, для компенсации неравномерности веса колеса.

Установка дополнительных грузов в правильных местах позволяет достичь оптимального баланса, что в свою очередь снижает нагрузку на подвеску и другие компоненты автомобиля.

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