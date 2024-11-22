Зачем шины авто помечают красными и желтыми точками

Красные и желтые точки на шинах авто — что они означают
Красные и желтые метки на шинах — важные ориентиры для специалистов, которые обеспечивают надежность и безопасность автомобиля на дороге. Они необходимы для правильной балансировки шин, которая не только улучшает управляемость машины на дороге, но и продлевает срок службы покрышек.
Красные и желтые точки, нанесенные на боковину покрышки, служат для точной регулировки положения шины на колесе, что помогает предотвратить нежелательные вибрации во время движения.
Красная точка
Указывает участок шины, имеющий максимальный вес или нестабильность. Это может являться результатом неравномерного распределения материала в шине.
При монтаже шины на диск красная точка должна быть выровнена с вентилем колеса. Это обеспечивает уменьшение дисбаланса, который может привести к повышенному износу шин, ухудшению управляемости и даже увеличению расхода горючего. Ведь даже небольшие вибрации, возникающие из-за неправильной балансировки, могут оказать существенное влияние на комфорт водителя и пассажиров.
Желтая точка
Указывает на зону с минимальным весом шины. Эта точка помогает механикам или специалистам по монтажу определить, где разместить легкие дополнительные элементы или грузы, для компенсации неравномерности веса колеса.
Установка дополнительных грузов в правильных местах позволяет достичь оптимального баланса, что в свою очередь снижает нагрузку на подвеску и другие компоненты автомобиля.
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