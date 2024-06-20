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Эксперт объяснил, почему машина вибрирует во время движения и что с этим делать

20 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему машина начинает сильно вибрировать во время движения — как это исправить
Вибрация машины во время движения. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобиль может немного вибрировать на дороге из-за вращения движущихся частей двигателя. Но когда начинается настоящая тряска, ее причиной может быть ненадлежащее состояние колес и покрышек.

Об этом написал Gorashin.

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Проблемы с покрышками

  • Дисбаланс шины. Если дрожь минимальна на низких скоростях, но усиливается при ускорении до 90 км/ч, то это связано с дисбалансом шин. В таком случае следует искать деформации на покрышках. Проблему можно решить, восстановив балансировку шин. Но если повреждения значительны, покрышку нужно заменить.
  • Давление в шинах. Если не обнаружено повреждений на шинах, проверьте, соответствует ли давление рекомендованным нормам.
  • Неравномерный износ резины. Проблему можно решить, проверив шины на деформации, заменив или отрегулировав их в зависимости от количества повреждений.
  • Дефекты шин. Могут вызвать вибрацию автомобиля на низких скоростях менее 30 км/ч. Это обычно связано с производственным браком или вызвано серьезными проблемами с дорожным покрытием. Такие шины придется заменить.
  • Полностью изношенные (лысые) шины. В таком случае спасет только замена покрышек.
  • Низкопрофильные шины. Их используют на гибридных авто и электромобилях. Данные шины снижают сопротивление качению и повышают экологичные характеристики машины. Но они тяжелее, обеспечивают меньше комфорта при управлении и не так хорошо поглощают ушибы, поэтому могут быть причиной вибрации.

Проблемы с колесами

  • Дисбаланс колес. После попадания в ямку покрышки могут остаться неповрежденными, но есть возможность разбалансировки колеса. Здесь нужно обращаться к профессиональному механику.
  • Изогнутые или поврежденные колеса. Для правильной диагностики необходимо использовать балансировочный станок, который поможет определить, можно ли отремонтировать колесо или его заменить.
  • Биение колеса. Оно измеряется с помощью индикатора и характеризуется любым отклонением колеса от идеального кругового вращения. Возможно, колесо придется заменить.
  • Подшипники колесные. Если вибрация ощущается от рулевого колеса, вероятно, колесные подшипники изношены или повреждены.

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