Почему машина начинает сильно вибрировать во время движения — как это исправить

Эксперт объяснил, почему машина вибрирует во время движения и что с этим делать
20 июня 2024 19:45
Вибрация машины во время движения. Фото: capitalone.com
Автомобиль может немного вибрировать на дороге из-за вращения движущихся частей двигателя. Но когда начинается настоящая тряска, ее причиной может быть ненадлежащее состояние колес и покрышек.
Об этом написал Gorashin.
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Проблемы с покрышками
- Дисбаланс шины. Если дрожь минимальна на низких скоростях, но усиливается при ускорении до 90 км/ч, то это связано с дисбалансом шин. В таком случае следует искать деформации на покрышках. Проблему можно решить, восстановив балансировку шин. Но если повреждения значительны, покрышку нужно заменить.
- Давление в шинах. Если не обнаружено повреждений на шинах, проверьте, соответствует ли давление рекомендованным нормам.
- Неравномерный износ резины. Проблему можно решить, проверив шины на деформации, заменив или отрегулировав их в зависимости от количества повреждений.
- Дефекты шин. Могут вызвать вибрацию автомобиля на низких скоростях менее 30 км/ч. Это обычно связано с производственным браком или вызвано серьезными проблемами с дорожным покрытием. Такие шины придется заменить.
- Полностью изношенные (лысые) шины. В таком случае спасет только замена покрышек.
- Низкопрофильные шины. Их используют на гибридных авто и электромобилях. Данные шины снижают сопротивление качению и повышают экологичные характеристики машины. Но они тяжелее, обеспечивают меньше комфорта при управлении и не так хорошо поглощают ушибы, поэтому могут быть причиной вибрации.
Проблемы с колесами
- Дисбаланс колес. После попадания в ямку покрышки могут остаться неповрежденными, но есть возможность разбалансировки колеса. Здесь нужно обращаться к профессиональному механику.
- Изогнутые или поврежденные колеса. Для правильной диагностики необходимо использовать балансировочный станок, который поможет определить, можно ли отремонтировать колесо или его заменить.
- Биение колеса. Оно измеряется с помощью индикатора и характеризуется любым отклонением колеса от идеального кругового вращения. Возможно, колесо придется заменить.
- Подшипники колесные. Если вибрация ощущается от рулевого колеса, вероятно, колесные подшипники изношены или повреждены.
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