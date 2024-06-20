Чому машина починає сильно вібрувати під час руху — як це виправити

Вібрація машини під час руху. Фото: capitalone.com

Автомобіль може трохи вібрувати на дорозі через обертання рухомих частин двигуна. Але коли починається справжня тряска, її причиною може бути неналежний стан коліс та покришок.

Про це написав Gorashin.

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Проблеми з покришками

Дисбаланс шини. Якщо тремтіння мінімальне на низьких швидкостях, але посилюється при прискоренні до 90 км/год, то це пов’язано з дисбалансом шин. В такому випадку потрібно шукати деформації на покришках. Проблему можна розв'язати, відновивши балансування шин. Але, якщо пошкодження значні, покришку потрібно замінити.

Якщо тремтіння мінімальне на низьких швидкостях, але посилюється при прискоренні до 90 км/год, то це пов’язано з дисбалансом шин. В такому випадку потрібно шукати деформації на покришках. Проблему можна розв'язати, відновивши балансування шин. Але, якщо пошкодження значні, покришку потрібно замінити. Тиск у шинах. Якщо не виявили пошкоджень на шинах, перевірте, чи відповідає тиск рекомендованим нормам.

Якщо не виявили пошкоджень на шинах, перевірте, чи відповідає тиск рекомендованим нормам. Нерівномірне зношування гуми. Проблему можна розв'язати, перевіривши шини на деформації, а також замінивши або відрегулювавши їх залежно від кількості пошкоджень.

Проблему можна розв'язати, перевіривши шини на деформації, а також замінивши або відрегулювавши їх залежно від кількості пошкоджень. Дефекти шин. Можуть спричинити вібрацію автомобіля на низьких швидкостях менш як 30 км/год. Це зазвичай пов’язано з виробничими браком або викликані серйозними проблемами із дорожнім покриттям. Такі шини доведеться замінити.

Можуть спричинити вібрацію автомобіля на низьких швидкостях менш як 30 км/год. Це зазвичай пов’язано з виробничими браком або викликані серйозними проблемами із дорожнім покриттям. Такі шини доведеться замінити. Повністю зношені (лисі) шини. В такому випадку врятує лише заміна покришок.

В такому випадку врятує лише заміна покришок. Низькопрофільні шини. Їх використовують на гібридних авто та на електромобілях. Дані шини знижують опір коченню та підвищують екологічні характеристики машини. Але вони важчі, забезпечують менше комфорту при керуванні й не так добре поглинають удари, тому можуть бути причиною вібрації.

Проблеми з колесами

Дисбаланс коліс. Після потрапляння в ямку покришки можуть залишитися непошкодженими, але існує можливість розбалансування колеса. Тут потрібно звертатися до фахового механіка.

Після потрапляння в ямку покришки можуть залишитися непошкодженими, але існує можливість розбалансування колеса. Тут потрібно звертатися до фахового механіка. Вигнуті чи пошкоджені колеса. Для правильної діагностики необхідно використовувати балансувальний верстат, який допоможе визначити, чи можна відремонтувати колесо або потрібно його замінити.

Для правильної діагностики необхідно використовувати балансувальний верстат, який допоможе визначити, чи можна відремонтувати колесо або потрібно його замінити. Биття колеса. Воно вимірюється за допомогою індикатора та характеризується будь-яким відхиленням колеса від ідеального кругового обертання. Можливо колесо доведеться замінити.

Воно вимірюється за допомогою індикатора та характеризується будь-яким відхиленням колеса від ідеального кругового обертання. Можливо колесо доведеться замінити. Колісні підшипники. Якщо відчувається вібрація від рульового колеса, ймовірно, колісні підшипники зношені або пошкоджені.

Раніше експерти розповіли, як розпізнати підроблені автомобільні шини. Також ми писали, як правильно змащувати колісні болти та гайки.