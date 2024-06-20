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Експерт пояснив, чому машина вібрує під час руху та що з цим робити

20 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чому машина починає сильно вібрувати під час руху — як це виправити
Вібрація машини під час руху. Фото: capitalone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Автомобіль може трохи вібрувати на дорозі через обертання рухомих частин двигуна. Але коли починається справжня тряска, її причиною може бути неналежний стан коліс та покришок.

Про це написав Gorashin.

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Проблеми з покришками

  • Дисбаланс шини. Якщо тремтіння мінімальне на низьких швидкостях, але посилюється при прискоренні до 90 км/год, то це пов’язано з дисбалансом шин. В такому випадку потрібно шукати деформації на покришках. Проблему можна розв'язати, відновивши балансування шин. Але, якщо пошкодження значні, покришку потрібно замінити.
  • Тиск у шинах. Якщо не виявили пошкоджень на шинах, перевірте, чи відповідає тиск рекомендованим нормам.
  • Нерівномірне зношування гуми. Проблему можна розв'язати, перевіривши шини на деформації, а також замінивши або відрегулювавши їх залежно від кількості пошкоджень.
  • Дефекти шин. Можуть спричинити вібрацію автомобіля на низьких швидкостях менш як 30 км/год. Це зазвичай пов’язано з виробничими браком або викликані серйозними проблемами із дорожнім покриттям. Такі шини доведеться замінити.
  • Повністю зношені (лисі) шини. В такому випадку врятує лише заміна покришок.
  • Низькопрофільні шини. Їх використовують на гібридних авто та на електромобілях. Дані шини знижують опір коченню та підвищують екологічні характеристики машини. Але вони важчі, забезпечують менше комфорту при керуванні й не так добре поглинають удари, тому можуть бути причиною вібрації.

Проблеми з колесами

  • Дисбаланс коліс. Після потрапляння в ямку покришки можуть залишитися непошкодженими, але існує можливість розбалансування колеса. Тут потрібно звертатися до фахового механіка.
  • Вигнуті чи пошкоджені колеса. Для правильної діагностики необхідно використовувати балансувальний верстат, який допоможе визначити, чи можна відремонтувати колесо або потрібно його замінити.
  • Биття колеса. Воно вимірюється за допомогою індикатора та характеризується будь-яким відхиленням колеса від ідеального кругового обертання. Можливо колесо доведеться замінити.
  • Колісні підшипники. Якщо відчувається вібрація від рульового колеса, ймовірно, колісні підшипники зношені або пошкоджені.

Раніше експерти розповіли, як розпізнати підроблені автомобільні шини. Також ми писали, як правильно змащувати колісні болти та гайки.

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