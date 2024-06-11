Два способи виявити підроблені шини для авто — зовнішній вигляд та маркування

Заміна колеса авто. Фото: caranddriver.com

Лідерство на ринку шин сьогодні утримують кілька великих компаній, відомих у всьому світі вже кілька десятиліть. Не дивно, що під іменем знаних торгових марок часто продаються неякісні підробки.

Про це написала Infoshina.

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Часто шахраї пропонують дешеву гуму, відновлену неправильним або незаконним чином.

Так звана "палена гума" залишає жирні чорні смуги на кахельній підлозі.

Виробники підробок люблять оновлювати покришки за допомогою темного пива. Така фальсифікація викривається за допомогою протирання поверхню покришки вологою ганчіркою. Якщо колір зміниться, то перед вами підробка.

На зимових шинах зверніть увагу на протектор. Якщо шип не топиться при натисканні, це свідчить про низьку якість покришки. На високоякісних шинах шипи прибираються всередину, що допомагає збільшити термін експлуатації виробу, підвищити зчеплення з сухою дорогою та усунути шум.

Маркування

Всередині протектора зазвичай розташовані мітки зносу. На них вказують стрілки або напис NWI. Якщо таких символів на покришці немає, то вона, напевно, підроблена, адже щоб нанести таке маркування, потрібне високоточне обладнання.

Якщо модель шини продається як така, що відповідає європейським стандартам, то на її боковині повинна бути буква "Е", укладена в коло. Далі за нею повинна йти цифра, яка вказує на країну-виробника. На підробках буква може й бути, а цифр точно не наносять, адже шахраї уникають конкретики.

Якщо маркування нечітке або слабо різниться на поверхні шини, це також тривожний сигнал для покупця.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.