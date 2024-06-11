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Эксперты рассказали, как распознать поддельные автомобильные шины — два способа

11 июня 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Два способа выявить поддельные шины для авто — внешний вид и маркировка
Замена колеса авто. Фото: caranddriver.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Лидерство на рынке шин сегодня удерживают несколько крупных компаний, известных по всему миру уже несколько десятилетий. Неудивительно, что под именем знаменитых торговых марок часто продаются некачественные подделки.

Об этом написала Infoshina.

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Часто мошенники предлагают дешевую резину, восстановленную неправильным или незаконным образом.

Так называемая "жженая резина" оставляет жирные черные полосы на кафельном полу.

Производители подделок любят обновлять покрышки с помощью темного пива. Такая фальсификация разоблачается с помощью протирания поверхности покрышки влажной тряпкой. Если цвет изменится, то перед вами подделка.

На зимних шинах обратите внимание на протектор. Если шип не топится при нажатии, это свидетельствует о низком качестве покрышки. На высококачественных шинах шипы убираются внутрь, что помогает увеличить срок эксплуатации изделия, повысить сцепление с сухой дорогой и устранить шум.

Маркировка

Внутри протектора обычно расположены метки износа. На них указывают стрелки или надпись NWI. Если таких символов на покрышке нет, то она наверняка поддельная, ведь, чтобы нанести такую маркировку, нужно высокоточное оборудование.

Если модель шины продается как соответствующая европейским стандартам, то на ее боковине должна быть буква "Е", заключенная в круг. Далее за ней должна следовать цифра, указывающая на страну-производителя. На подделках буква может быть, а цифр точно не наносят, ведь мошенники избегают конкретики.

Если маркировка нечеткая или слабо различается на поверхности шины, это также тревожный сигнал покупателя.

Ранее мы писали, почему некоторые водители закачивают колеса автомобиля азотом и стоит ли так поступать другим. Также мы рассказывали, как доехать на пробитом колесе в СТО, когда нет запаски.

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