Навіщо шини авто помічають червоними та жовтими краплями

Мітки на шинах. Фото: rvdaily.com.au

Червоні та жовті мітки на шинах — це важливі орієнтири для фахівців, які забезпечують надійність та безпечність автомобіля на дорозі. Вони потрібні для правильного балансування шин, яке не лише покращує керованість машини на дорозі, але й продовжує термін служби покришок.

Червоні та жовті крапки, нанесені на боковину покришки, служать для точного регулювання положення шини на колесі, що допомагає запобігти небажаним вібраціям під час руху.

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Червона крапка

Позначає ділянку шини, яка має максимальну вагу або нестабільність. Це може бути результатом нерівномірного розподілу матеріалу в шині.

При монтажі шини на диск, червона крапка повинна бути вирівняна з вентилем колеса. Це забезпечує зменшення дисбалансу, який може призвести до підвищеного зносу шин, погіршення керованості й навіть до збільшення витрати пального. Адже навіть невеликі вібрації, які виникають через неправильне балансування, можуть суттєво вплинути на комфорт водія та пасажирів.

Жовта крапка

Вказує на зону з мінімальною вагою шини. Ця точка допомагає механікам чи фахівцям з монтажу визначити, де розмістити легкі додаткові елементи, або ж вантажі, для компенсування нерівномірності ваги колеса.

Установка додаткових вантажів у правильних місцях дозволяє досягти оптимального балансу, що, своєю чергою, знижує навантаження на підвіску та інші компоненти автомобіля.

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