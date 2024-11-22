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Червоні та жовті крапки на шинах авто — що вони означають

22 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Навіщо шини авто помічають червоними та жовтими краплями
Мітки на шинах. Фото: rvdaily.com.au
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Червоні та жовті мітки на шинах — це важливі орієнтири для фахівців, які забезпечують надійність та безпечність автомобіля на дорозі. Вони потрібні для правильного балансування шин, яке не лише покращує керованість машини на дорозі, але й продовжує термін служби покришок.

Червоні та жовті крапки, нанесені на боковину покришки, служать для точного регулювання положення шини на колесі, що допомагає запобігти небажаним вібраціям під час руху.

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Червона крапка

Позначає ділянку шини, яка має максимальну вагу або нестабільність. Це може бути результатом нерівномірного розподілу матеріалу в шині.

При монтажі шини на диск, червона крапка повинна бути вирівняна з вентилем колеса. Це забезпечує зменшення дисбалансу, який може призвести до підвищеного зносу шин, погіршення керованості й навіть до збільшення витрати пального. Адже навіть невеликі вібрації, які виникають через неправильне балансування, можуть суттєво вплинути на комфорт водія та пасажирів.

Жовта крапка

Вказує на зону з мінімальною вагою шини. Ця точка допомагає механікам чи фахівцям з монтажу визначити, де розмістити легкі додаткові елементи, або ж вантажі, для компенсування нерівномірності ваги колеса.

Установка додаткових вантажів у правильних місцях дозволяє досягти оптимального балансу, що, своєю чергою, знижує навантаження на підвіску та інші компоненти автомобіля.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери на шинах авто. Також розповідали, для чого на шині авто маленькі гумові волоски.

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