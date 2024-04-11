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Для чого на шині авто маленькі гумові волоски — мало хто знає про їхню роль

11 квітня 2024 22:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Яку важливу роль відіграють маленькі гумові волоски на шинах авто
Гумові волоски на покришці. Фото: mortonsonthemove.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Маленькі гумові волоски, які покривають шини автомобілів, є джерелом загадок. Чому вони там, чи важливі вони?

Про це написав Toyo Tires.

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Поширені міфи про гумові волоски

  • Вони є гарним способом перевірити вік або стан шини. Це не так.
  • Їх потрібно зрізати. Не потрібно.
  • Їх не можна зрізати. Можна.

Для чого потрібні гумові волоски

Їх називають "вентиляційними викидами", "ливарними вузликами", "шинними наконечниками" тощо. І вони відіграють надзвичайно важливу роль у процесі виробництва шин.

Спочатку шинна суміш, яка ще не має маркування, інформації та малюнка протектора, поміщається у форму для виготовлення. На неї подається тепло і тиск. Гума розширюється, заповнюючи форму, набуваючи малюнок протектора та етикетку.

Під час застосування тиску і тепла існує ризик утворення бульбашок повітря між гумою і формою. А бульбашки перешкоджають правильному формуванню шини. Щоб цього не відбулося, через випускний отвір виходить надлишковий тиск.

Повітря виходить і забирає з собою маленькі шматочки гуми. Так утворюються гумові воски, які на поверхні протектора здебільшого зчісуються, але на плечовій зоні та боковині шини залишаються недоторканими.

Чи варто видаляти гумові волоски

Викиди вентиляційних отворів не мають жодного функціонального призначення після виробництва. А тому жодної практичної причини видаляти їх немає.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

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