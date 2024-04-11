Какую важную роль играют маленькие резиновые волоски на шинах авто

Резиновые волоски на покрышке. Фото: mortonsonthemove.com

Маленькие резиновые волоски, покрывающие шины автомобилей являются источником загадок. Почему они там, важны ли они?

Об этом пишет Toyo Tires.

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Они являются хорошим способом проверить возраст или состояние шины. Это не так.

Их нужно срезать. Не нужно.

Их нельзя срезать. Можно.

Для чего нужны резиновые волоски

Их называют "вентиляционными выбросами", "литейными узелками", "шинными наконечниками" и т.д. И они играют очень важную роль в процессе производства шин.

Сначала шинная смесь, еще не имеющая маркировки, информации и рисунка протектора, помещается в форму для изготовления. На нее подается тепло и давление. Резина расширяется, заполняя форму, приобретая рисунок протектора и этикетку.

При применении давления и тепла существует риск образования пузырьков воздуха между резиной и формой. А пузыри препятствуют правильному формированию шины. Чтобы этого не произошло, через выпускное отверстие выходит избыточное давление.

Воздух выходит и уносит с собой маленькие кусочки резины. Так образуются резиновые воски, которые на поверхности протектора в основном счесываются, но на плечевой зоне и боковине шины остаются нетронутыми.

Следует ли удалять резиновые волоски

Выбросы вентиляционных отверстий не имеют ни одного функционального назначения после производства. Поэтому никакой практической причины удалять их нет.

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