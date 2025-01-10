Умные шины для авто — создана технология для безопасности на скользкой дороге

Испытания умных шин. Фото: goodyear.com

Всемирно известный производитель шин Goodyear Tire & Rubber Company в сотрудничестве с нидерландской исследовательской организацией TNO показали на форуме CES 2024 революционное усовершенствование систем безопасности транспортных средств. Интеграция новых умных шин SightLine в систему автоматического экстренного торможения (AEB) автомобиля продемонстрировала потенциал смягчения последствий аварий, особенно в сложных дорожных условиях.

Об этом сообщил Goodyear.

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Шина со встроенными датчиками способна обнаруживать опасные дорожные условия (скользкую поверхность) и работать в интеграции с передовыми системами помощи водителю авто. Совместная работа позволяет автоматическому экстренному торможению (AEB) сработать мгновенно после обнаружения опасных дорожных условий.

Goodyear утверждает, что эта технология может эффективно снизить риск столкновения с неподвижным транспортным средством или другим дорожным объектом, обеспечивая лучший тормозной путь.

Обычные AEB настроены на дорожные покрытия с высоким коэффициентом трения (сухой асфальт). Технология интеллектуальных шин SightLine может успешно предотвращать столкновения даже в условиях дождя, снега или льда.

Испытания дождем

Фото: goodyear.com

Недавние испытания на мокрой дороге показали, что усовершенствованная система AEB, которая включает технологию Goodyear SightLine, может помочь смягчить столкновение даже на скорости до 80 км/ч.

В целом, интеграция AEB с аналитической информацией SightLine относительно данных о состоянии шин и дорог помогает обеспечить надежную работу при различных сценариях.

"Предоставляя критические данные о шинах и дорожных условиях в системах AEB, мы помогаем производителям оригинального оборудования и их клиентам сделать скачок вперед в сфере безопасности, значительно опережая мандат Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA) 2029 относительно систем AEB в легковых транспортных средствах", — подчеркнул старший вице-президент и главный технический директор Goodyear Крис Хелсел.

Ранее Hyundai создал технологию мгновенного размораживания лобового стекла. Также сообщалось, что автомобильное приложение Waze получило долгожданную функцию.