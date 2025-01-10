Умные шины для авто — создана технология для безопасности на скользкой дороге

Созданы шины, которые сами знают, что делать на скользкой дороге
Всемирно известный производитель шин Goodyear Tire & Rubber Company в сотрудничестве с нидерландской исследовательской организацией TNO показали на форуме CES 2024 революционное усовершенствование систем безопасности транспортных средств. Интеграция новых умных шин SightLine в систему автоматического экстренного торможения (AEB) автомобиля продемонстрировала потенциал смягчения последствий аварий, особенно в сложных дорожных условиях.
Об этом сообщил Goodyear.
Как работают шины
Шина со встроенными датчиками способна обнаруживать опасные дорожные условия (скользкую поверхность) и работать в интеграции с передовыми системами помощи водителю авто. Совместная работа позволяет автоматическому экстренному торможению (AEB) сработать мгновенно после обнаружения опасных дорожных условий.
Goodyear утверждает, что эта технология может эффективно снизить риск столкновения с неподвижным транспортным средством или другим дорожным объектом, обеспечивая лучший тормозной путь.
Обычные AEB настроены на дорожные покрытия с высоким коэффициентом трения (сухой асфальт). Технология интеллектуальных шин SightLine может успешно предотвращать столкновения даже в условиях дождя, снега или льда.
Испытания дождем
Недавние испытания на мокрой дороге показали, что усовершенствованная система AEB, которая включает технологию Goodyear SightLine, может помочь смягчить столкновение даже на скорости до 80 км/ч.
В целом, интеграция AEB с аналитической информацией SightLine относительно данных о состоянии шин и дорог помогает обеспечить надежную работу при различных сценариях.
"Предоставляя критические данные о шинах и дорожных условиях в системах AEB, мы помогаем производителям оригинального оборудования и их клиентам сделать скачок вперед в сфере безопасности, значительно опережая мандат Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA) 2029 относительно систем AEB в легковых транспортных средствах", — подчеркнул старший вице-президент и главный технический директор Goodyear Крис Хелсел.
Ранее Hyundai создал технологию мгновенного размораживания лобового стекла. Также сообщалось, что автомобильное приложение Waze получило долгожданную функцию.
Читайте Новини.LIVE!