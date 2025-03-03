Рейтинг лучших и худших летних шин для авто в 2025 году

Тестирование покрышек. Фото: dunlop.eu

Общегерманский автомобильный клуб ADAC провел традиционное тестирование летних шин и проверил характеристики разных моделей покрышек популярного размера 225/40 R18 для компактных и среднеразмерных автомобилей. Результат в некоторых моментах удивил.

Об этом сообщил Motor1.

Читайте также:

Выдающиеся результаты

Большинство протестированных шин показали хорошие результаты и предложили хороший баланс между безопасностью и комфортом. Особенно радует большое количество шин, которые смогли поразить в категориях безопасности вождения и экологичности.

Некоторые модели особенно выделялись во время тестирования и показали выдающиеся характеристики в разных дисциплинах. Continental SportContact 7 и Bridgestone Potenza Sport поразили отличными ходовыми характеристиками на сухих и мокрых дорогах, коротким тормозным путем и высоким комфортом вождения. Michelin Pilot Sport 5 и Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 также показали себя очень хорошо и смогли попасть в верхнюю половину рейтинга.

Приемлемое качество

Несколько шин продемонстрировали хорошие характеристики, но имели небольшие недостатки в отдельных дисциплинах. Среди них Vredestein Ultrac Pro и Yokohama Advan Sport V107. Они обеспечивают хороший баланс между безопасностью и комфортом, но не успевают за лучшими моделями в категориях сцепления с мокрой дорогой или экологичности.

Кто в аутсайдерах

Шины Norauto Prevensys 4 и Syron Tyres Premium Performance 2 показали явные недостатки безопасности вождения и экологичности и не смогли оправдать высокие ожидания.

Особенно разочаровал результат Doublecoin DC-100. Эти шины получили оценку "неудовлетворительно", поскольку имеют серьезные дефекты безопасности. Был очевиден значительный дефицит эффективности торможения, особенно на мокрой дороге. Тормозной путь при скорости 80 км/ч на 17 метров длиннее, чем у Continental SportContact 7. В критических ситуациях это будет иметь решающую разницу между своевременной остановкой и аварией. Doublecoin DC-100 также продемонстрировал посредственные показатели в дисциплинах аквапланирования и устойчивости на поворотах, поэтому ADAC категорически не рекомендует эту модель.

Ранее были представлены умные шины, которые сами знают, что делать на скользкой дороге. Также эксперты объяснили, почему спускают колеса автомобиля без видимых повреждений.