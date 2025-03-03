Чому на варто кріпити смартфон по центру панелі автомобіля

Смартфон на приладовій панелі. Фото: taylorautoglass.com

Майже усі водії мають звичку закріплювати смартфон з навігатором по центру приладової панелі автомобіля. Чому автоексперти не радять цього робити, особливо в машинах із системами клімат-контролю.

Про це написала "Твоя машина".

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Збої клімат-контролю

Авто оснащені датчиками температури, які регулюють роботу кліматичної системи. Якщо телефон нагрівається через роботу або вплив теплого повітря з дефлекторів, датчики можуть видавати невірні дані, призводячи до збоїв в автоматичному режимі.

Пошкодження смартфона

Вплив гарячого або холодного повітря може прискорити знос акумулятора телефона. Особливо небезпечно це взимку, коли постійний обдув теплим повітрям може призвести до здуття та навіть детонації батареї.

Відвертання уваги

Телефон краще розміщувати на рівні очей, щоб не доводилося опускати погляд та відвертатися від дороги. Ідеальне місце для кріплення в районі лобового скла, але так, щоб сам пристрій не перекривав огляд.

Раніше водії назвали марні функції автомобіля, за які не варто доплачувати. Також експерти пояснили, чому двигуни в сучасних автомобілях швидко виходять з ладу.