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Чому кріпити смартфон по центру панелі авто — погана ідея

3 березня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому на варто кріпити смартфон по центру панелі автомобіля
Смартфон на приладовій панелі. Фото: taylorautoglass.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Майже усі водії мають звичку закріплювати смартфон з навігатором по центру приладової панелі автомобіля. Чому автоексперти не радять цього робити, особливо в машинах із системами клімат-контролю.

Про це написала "Твоя машина".

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  • Збої клімат-контролю

Авто оснащені датчиками температури, які регулюють роботу кліматичної системи. Якщо телефон нагрівається через роботу або вплив теплого повітря з дефлекторів, датчики можуть видавати невірні дані, призводячи до збоїв в автоматичному режимі.

  • Пошкодження смартфона

Вплив гарячого або холодного повітря може прискорити знос акумулятора телефона. Особливо небезпечно це взимку, коли постійний обдув теплим повітрям може призвести до здуття та навіть детонації батареї.

  • Відвертання уваги

Телефон краще розміщувати на рівні очей, щоб не доводилося опускати погляд та відвертатися від дороги. Ідеальне місце для кріплення в районі лобового скла, але так, щоб сам пристрій не перекривав огляд.

Раніше водії назвали марні функції автомобіля, за які не варто доплачувати. Також експерти пояснили, чому двигуни в сучасних автомобілях швидко виходять з ладу.

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