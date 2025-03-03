Чому на варто кріпити смартфон по центру панелі автомобіля

Чому кріпити смартфон по центру панелі авто — погана ідея
Майже усі водії мають звичку закріплювати смартфон з навігатором по центру приладової панелі автомобіля. Чому автоексперти не радять цього робити, особливо в машинах із системами клімат-контролю.
Про це написала "Твоя машина".
- Збої клімат-контролю
Авто оснащені датчиками температури, які регулюють роботу кліматичної системи. Якщо телефон нагрівається через роботу або вплив теплого повітря з дефлекторів, датчики можуть видавати невірні дані, призводячи до збоїв в автоматичному режимі.
- Пошкодження смартфона
Вплив гарячого або холодного повітря може прискорити знос акумулятора телефона. Особливо небезпечно це взимку, коли постійний обдув теплим повітрям може призвести до здуття та навіть детонації батареї.
- Відвертання уваги
Телефон краще розміщувати на рівні очей, щоб не доводилося опускати погляд та відвертатися від дороги. Ідеальне місце для кріплення в районі лобового скла, але так, щоб сам пристрій не перекривав огляд.
Раніше водії назвали марні функції автомобіля, за які не варто доплачувати. Також експерти пояснили, чому двигуни в сучасних автомобілях швидко виходять з ладу.
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