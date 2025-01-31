Як застосунок Waze допомагає уникнути дорогого ремонту авто

Waze на бортовому комп’ютері авто. Фото: Waze

Безплатний навігаційний застосунок Waze пропонує багато корисних для водіїв речей. А одна функція навіть допомагає уникнути пошкоджень автомобілів, ремонт яких коштує багатьох тисяч гривень.

Про це написав Auto Swiat.

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Попередження про перешкоди

Waze повідомить заздалегідь про лежачі поліцейські на шляху до місця призначення. Щобільше, він відображатиме відстань між ними та автомобілем. Здавалося б, це зайвий інформаційний шум, який відволікає водія очевидними повідомленнями. Тим часом це має великий сенс.

Фото: allstoragesystems.com.au

Уникнути пошкодження

Часто хтось встановлює лежачих поліцейських, але потім мало зважає на них. В результаті перешкоди, з яких злізла попереджувальна яскрава фарба, зливаються з іншим покриттям дороги. Іноді їх просто непомітно під шаром снігу. А надто швидкий переїзд лежачого поліцейського може закінчитися по-різному: від пом’ятого обода до розірваного нижнього спойлера. Попередження Waze допоможе уникнути зайвого візиту до ремонтної майстерні.

Раніше ми писали, що Waze отримав довгоочікувану функцію. Також експерти порівняли Waze та Google Maps, щоб з’ясувати, яка програма краща для водіїв.