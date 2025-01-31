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Малоизвестная функция Waze, которая поможет избежать ремонта авто

31 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как приложение Waze помогает избежать дорогостоящего ремонта авто
Waze на бортовом компьютере авто. Фото: Waze
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Бесплатное навигационное приложение Waze предлагает много полезных для водителей вещей. А одна функция даже помогает избежать повреждений автомобилей, ремонт которых стоит многих тысяч гривен.

Об этом написал Auto Swiat.

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Предупреждение о препятствиях

Waze сообщит заранее о лежачих полицейских на пути к месту назначения. Более того, он будет отображать расстояние между ними и автомобилем. Казалось бы, это лишний информационный шум, который отвлекает водителя очевидными сообщениями. Между тем это имеет большой смысл.

Лежачий поліцейський.
Фото: allstoragesystems.com.au

Избежать повреждения

Часто кто-то устанавливает лежачих полицейских, но потом мало обращает на них внимания. В результате препятствия, с которых слезла предупредительная яркая краска, сливаются с остальным покрытием дороги. Иногда их просто незаметно под слоем снега. А слишком быстрый переезд лежачего полицейского может закончиться по-разному: от помятого обода до разорванного нижнего спойлера. Предупреждение Waze поможет избежать лишнего визита в ремонтную мастерскую.

Ранее мы писали, что Waze получил долгожданную функцию. Также эксперты сравнили Waze и Google Maps, чтобы выяснить, какая программа лучше для водителей.

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