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Почему крепить смартфон по центру панели авто — плохая идея

3 марта 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему не стоит крепить смартфон по центру панели автомобиля
Смартфон на приборной панели. Фото: taylorautoglass.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Почти все водители имеют привычку закреплять смартфон с навигатором по центру приборной панели автомобиля. Почему автоэксперты не советуют этого делать, особенно в машинах с системами климат-контроля.

Об этом написала "Твоя машина".

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  • Сбои климат-контроля

Авто оснащены датчиками температуры, которые регулируют работу климатической системы. Если телефон нагревается из-за работы или воздействия теплого воздуха из дефлекторов, датчики могут выдавать неверные данные, приводя к сбоям в автоматическом режиме.

  • Повреждение смартфона

Воздействие горячего или холодного воздуха может ускорить износ аккумулятора телефона. Особенно опасно это зимой, когда постоянный обдув теплым воздухом может привести к вздутию и даже детонации батареи.

  • Отвлечение внимания

Телефон лучше размещать на уровне глаз, чтобы не приходилось опускать взгляд и отвлекаться от дороги. Идеальное место для крепления находится в районе лобового стекла, но так, чтобы само устройство не перекрывало обзор.

Ранее водители назвали бесполезные функции автомобиля, за которые не стоит доплачивать. Также эксперты объяснили, почему двигатели в современных автомобилях быстро выходят из строя.

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