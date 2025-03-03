Почему не стоит крепить смартфон по центру панели автомобиля

Смартфон на приборной панели. Фото: taylorautoglass.com

Почти все водители имеют привычку закреплять смартфон с навигатором по центру приборной панели автомобиля. Почему автоэксперты не советуют этого делать, особенно в машинах с системами климат-контроля.

Об этом написала "Твоя машина".

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Сбои климат-контроля

Авто оснащены датчиками температуры, которые регулируют работу климатической системы. Если телефон нагревается из-за работы или воздействия теплого воздуха из дефлекторов, датчики могут выдавать неверные данные, приводя к сбоям в автоматическом режиме.

Повреждение смартфона

Воздействие горячего или холодного воздуха может ускорить износ аккумулятора телефона. Особенно опасно это зимой, когда постоянный обдув теплым воздухом может привести к вздутию и даже детонации батареи.

Отвлечение внимания

Телефон лучше размещать на уровне глаз, чтобы не приходилось опускать взгляд и отвлекаться от дороги. Идеальное место для крепления находится в районе лобового стекла, но так, чтобы само устройство не перекрывало обзор.

Ранее водители назвали бесполезные функции автомобиля, за которые не стоит доплачивать. Также эксперты объяснили, почему двигатели в современных автомобилях быстро выходят из строя.