Названі вживані автомобілі, які дуже складно ремонтувати

Ремонт автомобіля. Фото: brightonpanelworks.com.au

Під час купівлі вживаного автомобіля, варто звертати увагу не лише на технічний стан та пробіг, а й на зручність обслуговування. Деякі машини легко ремонтувати, інші створюють справжні проблеми для механіків, що впливає на кінцевий термін та остаточну вартість робіт.

Які машини незручні, а які ремонтувати легко, написав Interia.

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Що сказали механіки

В опитуванні, проведеному Motofocus.pl, 160 польських механіків відповіли на запитання: "Яку марку/групу автомобілів, на вашу думку, найлегше обслуговувати?"

З’ясувалося, що фахівці віддають перевагу автомобілям з легкодоступними деталям, з конструкцією машини, що дозволяє швидко замінити вузли. Ці критерії прямо впливають на вартість ремонту – чим більше "людино-годин" вимагає авто, тим вища ціна послуги.

Механіки оцінили автомобілі на:

якість компонентів (наприклад, гвинтів та з'єднань);

схильність до корозії;

наявність запчастин;

можливість швидкого демонтажу та заміни елементів;

практичні дизайнерські рішення.

Рейтинг брендів за критеріями легкості в ремонті

Volkswagen / Audi / Skoda / Seat — 37% Toyota — 17,1% Fiat — 10,3% Hyundai / Kia — 8,2% BMW / Mini — 4,8% Opel — 4,1% Mercedes-Benz — 3,4% Peugeot / Citroen — 2,7% Ford — 2,4% Honda / Suzuki — 2,1%

Найбільшу кількість голосів набрали автомобілі концерну Volkswagen. Механіки часто стикаються з моделями Audi, Skoda та Seat, а висока наявність запчастин полегшує ремонт. Те саме стосується Toyota, яка користується репутацією надійної та водночас продуманої конструкції.

Високі позиції Fiat, який часто критикують за якість, можуть викликати подив. Проте механіки цінують його просту конструкцію та хорошу доступність запчастин. Популярність Hyundai та Kia також сприяла їх високій позиції в рейтингу.

Найскладніші у ремонті авто

Лише менш як 5% респондентів заявили, що автомобілі BMW/Mini легко ремонтувати. Насамперед це пов'язано з вищим рівнем розвитку електроніки. Моделі Opel схильні до корозії, а автомобілі страждають від дрібних поломок, з якими механіки явно не люблять мати справу.

Погані результати у Mercedes, Peugeot/Citroen, Ford та Honda/Suzuki. Останнє місце японських виробників, ймовірно, пов'язано з тим, що ці машини відносно непопулярні, доступність запчастин для них гірша, ніж у випадку з, наприклад, Toyota, й механіки мають справу з ними не часто.

Низькі позиції Peugeot та Citroens зумовили складні рішення французьких інженерів, тоді як у Mercedes запчастини дорогі, а в дизайні німці часом використовують химерні патенти, на що пізніше скаржаться механіки. Ford також отримав низьку оцінку зі скаргами в основному на сприйнятливість болтів до корозії та низьку якість з'єднань.

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