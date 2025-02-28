Названы подержанные автомобили, которые очень сложно ремонтировать

Ремонт автомобиля. Фото: brightonpanelworks.com.au

При покупке подержанного автомобиля, стоит обращать внимание не только на техническое состояние и пробег, но и на удобство обслуживания. Некоторые машины легко ремонтировать, другие создают настоящие проблемы для механиков, что влияет на конечный срок и окончательную стоимость работ.

Какие машины неудобные, а какие ремонтировать легко, написал Interia.

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Что сказали механики

В опросе, проведенном Motofocus.pl, 160 польских механиков ответили на вопрос: "Какую марку/группу автомобилей, по вашему мнению, легче всего обслуживать?"

Выяснилось, что специалисты отдают предпочтение автомобилям с легкодоступными деталям, с конструкцией машины, позволяющей быстро заменить узлы. Эти критерии прямо влияют на стоимость ремонта — чем больше "человеко-часов" требует авто, тем выше цена услуги.

Механики оценили автомобили на:

качество компонентов (например, винтов и соединений);

склонность к коррозии;

наличие запчастей;

возможность быстрого демонтажа и замены элементов;

практичные дизайнерские решения.

Рейтинг брендов по критериям легкости в ремонте

Volkswagen / Audi / Skoda / Seat — 37% Toyota —17,1% Fiat — 10,3% Hyundai / Kia — 8,2% BMW / Mini — 4,8% Opel — 4,1% Mercedes-Benz — 3,4% Peugeot / Citroen — 2,7% Ford — 2,4% Honda / Suzuki — 2,1%

Наибольшее количество голосов набрали автомобили концерна Volkswagen. Механики часто сталкиваются с моделями Audi, Skoda и Seat, а высокое наличие запчастей облегчает ремонт. То же касается Toyota, которая пользуется репутацией надежной и одновременно продуманной конструкции.

Высокие позиции Fiat, который часто критикуют за качество, могут вызвать удивление. Однако механики ценят его простую конструкцию и хорошую доступность запчастей. Популярность Hyundai и Kia также способствовала их высокой позиции в рейтинге.

Самые сложные в ремонте авто

Лишь менее 5% респондентов заявили, что автомобили BMW/Mini легко ремонтировать. Прежде всего это связано с более высоким уровнем развития электроники. Модели Opel подвержены коррозии, а автомобили страдают от мелких поломок, с которыми механики явно не любят иметь дело.

Плохие результаты у Mercedes, Peugeot/Citroen, Ford и Honda/Suzuki. Последнее место японских производителей, вероятно, связано с тем, что эти машины относительно непопулярны, доступность запчастей для них хуже, чем в случае с, например, Toyota, и механики имеют дело с ними не часто.

Низкие позиции Peugeot и Citroens обусловили сложные решения французских инженеров, тогда как у Mercedes запчасти дорогие, а в дизайне немцы порой используют причудливые патенты, на что позже жалуются механики. Ford также получил низкую оценку с жалобами в основном на восприимчивость болтов к коррозии и низкое качество соединений.

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