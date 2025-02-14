Еженедельное нажатие этой кнопки спасет от ремонта авто

Автомобильный кондиционер. Фото: jdpower.com

Пользоваться автомобильным кондиционером стоит регулярно, а не только летом. Так водитель продлит срок службы вентиляционной системы, сохранит здоровье свое и пассажиров, а также избежит очень дорогого ремонта.

Об этом написал Auto Swiat.

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Кнопку кондиционера в автомобилях нужно нажимать хотя бы раз в неделю, независимо от времени года. Хотя кондиционирование воздуха в основном связано с охлаждением в жаркую погоду, его роль в осушении салона автомобиля является не менее важной. Ведь это помогает предотвратить запотевание окон.

Нерегулярное использование кондиционера может привести к размножению грибков и бактерий внутри системы, что увеличивает риск аллергии или простуды. Пробуждение кондиционера весной может неприятно удивить, когда в салоне появится неприятный запах. Профессиональная дезинфекция вентиляционных каналов стоит денег, которые можно сохранить, регулярно включая кондиционер.

Экономия на ремонте

Длительные периоды без включения кондиционера могут привести к выходу из строя отдельных компонентов системы. Расходы на ремонт кондиционера могут быть значительными — до нескольких тысяч долларов.

Стоит помнить, что регулярное использование кондиционера является нефинансовой инвестицией в продление срока службы его компонентов и избежание дорогостоящего ремонта.

Ранее мы писали, почему в салоне автомобиля несет гнилыми овощами и как с чем бороться. Также сообщалось, что Hyundai создала удивительную пленку для окон авто, которая заменит кондиционер.