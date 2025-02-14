Щотижневе натиснення цієї кнопки врятує від ремонту авто

Автомобільний кондиціонер. Фото: jdpower.com

Користуватися автомобільним кондиціонером варто регулярно, а не лише влітку. Так водій подовжить термін служби вентиляційної системи, збереже здоров’я своє та пасажирів, а також уникне дуже дорого ремонту.

Про це написав Auto Swiat.

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Кнопку кондиціонера в автомобілях потрібно натискати хоча б раз на тиждень, незалежно від пори року. Хоча кондиціонування повітря в основному пов’язане з охолодженням у спекотну погоду, його роль в осушуванні салону автомобіля є не менш важливою. Адже це допомагає запобігти запотіванню вікон.

Нерегулярне використання кондиціонера може призвести до розмноження грибків та бактерій усередині системи, що збільшує ризик алергії чи застуди. Пробудження кондиціонера навесні може неприємно здивувати, коли в салоні з’явиться неприємний запах. Професійна дезінфекція вентиляційних каналів коштує грошей, які можна зберегти, регулярно вмикаючи кондиціонер.

Економія на ремонті

Тривалі періоди без увімкнення кондиціонера можуть призвести до виходу з ладу окремих компонентів системи. Витрати на ремонт кондиціонера можуть бути значними — до кількох тисяч доларів.

Варто пам’ятати, що регулярне використання кондиціонера є нефінансовою інвестицією у подовження терміну служби його компонентів та уникнення дорогого ремонту.

Раніше ми писали, чому у салоні автомобіля тхне гнилими овочами та як з чим боротися. Також повідомлялося, що Hyundai створила дивовижну плівку для вікон авто, яка замінить кондиціонер.