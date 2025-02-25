Тормозные диски и колодки на авто — как часто их менять

Замена тормозных колодок. Фото: crcindustries.com

От исправной работы тормозов автомобиля зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и других участников движения. Поэтому важно знать, как часто нужно менять в машине тормозные колодки и диски.

Об этом написал Mitsubishi Motors.

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Когда менять детали

В среднем тормозные колодки необходимо заменять каждые 30 000-50 000 км пробега. Впрочем, например, при агрессивном вождении или частых поездках в горной местности, этот интервал может сократиться до 20 000 км.

Диски обычно меняют каждые 80 000-120 000 км. Вентилируемые или перфорированные могут иметь больший ресурс, но также нуждаются в регулярной проверке. Если замечаете, что диски становятся тоньше или имеют повреждения (трещины, глубокие царапины), их нужно заменить без оглядки на пробег.

Какими бывают тормозные колодки

Органические. Из материалов на основе смол, волокон и резины. Они мягкие, тихие в работе, дают низкий уровень вибраций. Но быстро изнашиваются, имеют низкую термостойкость, менее эффективны при высоких температурах. Подходят для легковых автомобилей городского режима эксплуатации.

Из материалов на основе смол, волокон и резины. Они мягкие, тихие в работе, дают низкий уровень вибраций. Но быстро изнашиваются, имеют низкую термостойкость, менее эффективны при высоких температурах. Подходят для легковых автомобилей городского режима эксплуатации. Полуметаллические. Материалы содержат металлические частицы: сталь, медь или железо. Они более долговечны, имеют высокую эффективность торможения. Дают больше шума, имеют повышенную абразивность, что может приводить к более быстрому износу дисков. Подходят для разных авто, в частности для активной езды.

Материалы содержат металлические частицы: сталь, медь или железо. Они более долговечны, имеют высокую эффективность торможения. Дают больше шума, имеют повышенную абразивность, что может приводить к более быстрому износу дисков. Подходят для разных авто, в частности для активной езды. Металлические. Изготовлены из металла или металлических сплавов. Очень прочные, подходят для высокоскоростной езды и спортивных автомобилей. Но имеют высокий уровень шума, быстро изнашивают диски и дорого стоят.

Изготовлены из металла или металлических сплавов. Очень прочные, подходят для высокоскоростной езды и спортивных автомобилей. Но имеют высокий уровень шума, быстро изнашивают диски и дорого стоят. Керамические. Изготавливаются из керамических волокон и металлических частиц. Подвержены минимальному износу, работают тихо, обладают высокой термостойкостью, эффективны даже при высоких температурах. Но стоят очень дорого.

Какие бывают тормозные диски

Вентилируемые. Имеют каналы для вентиляции, что способствует охлаждению во время торможения. Они уменьшают риск перегрева, повышают эффективность торможения. Но стоят дороже, чем сплошные.

Имеют каналы для вентиляции, что способствует охлаждению во время торможения. Они уменьшают риск перегрева, повышают эффективность торможения. Но стоят дороже, чем сплошные. Сплошные. Более дешевые в производстве, подходят для большинства легковых автомобилей. Но менее эффективны при высоких нагрузках и длительном торможении.

Более дешевые в производстве, подходят для большинства легковых автомобилей. Но менее эффективны при высоких нагрузках и длительном торможении. Перфорированные и резьбовые. Имеют отверстия или насечки, способствующие лучшему охлаждению и выведению продуктов износа. Но они дороже и могут быстрее изнашиваться.

Имеют отверстия или насечки, способствующие лучшему охлаждению и выведению продуктов износа. Но они дороже и могут быстрее изнашиваться. Карбоново-керамические. Имеют высокую термостойкость, легкий вес, долговечны, получили превосходную эффективность торможения. Среди главных недостатков — очень высокая стоимость.

Ранее мы писали, что делать, когда внезапно отказали тормоза авто во время движения. Также сообщалось, что компания Mercedes разработала вечные тормоза, которые не нужно менять.