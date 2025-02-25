Тормозные диски и колодки на авто — как часто их менять

Как часто нужно менять тормозные колодки и диски на авто
От исправной работы тормозов автомобиля зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и других участников движения. Поэтому важно знать, как часто нужно менять в машине тормозные колодки и диски.
Об этом написал Mitsubishi Motors.
Когда менять детали
В среднем тормозные колодки необходимо заменять каждые 30 000-50 000 км пробега. Впрочем, например, при агрессивном вождении или частых поездках в горной местности, этот интервал может сократиться до 20 000 км.
Диски обычно меняют каждые 80 000-120 000 км. Вентилируемые или перфорированные могут иметь больший ресурс, но также нуждаются в регулярной проверке. Если замечаете, что диски становятся тоньше или имеют повреждения (трещины, глубокие царапины), их нужно заменить без оглядки на пробег.
Какими бывают тормозные колодки
- Органические. Из материалов на основе смол, волокон и резины. Они мягкие, тихие в работе, дают низкий уровень вибраций. Но быстро изнашиваются, имеют низкую термостойкость, менее эффективны при высоких температурах. Подходят для легковых автомобилей городского режима эксплуатации.
- Полуметаллические. Материалы содержат металлические частицы: сталь, медь или железо. Они более долговечны, имеют высокую эффективность торможения. Дают больше шума, имеют повышенную абразивность, что может приводить к более быстрому износу дисков. Подходят для разных авто, в частности для активной езды.
- Металлические. Изготовлены из металла или металлических сплавов. Очень прочные, подходят для высокоскоростной езды и спортивных автомобилей. Но имеют высокий уровень шума, быстро изнашивают диски и дорого стоят.
- Керамические. Изготавливаются из керамических волокон и металлических частиц. Подвержены минимальному износу, работают тихо, обладают высокой термостойкостью, эффективны даже при высоких температурах. Но стоят очень дорого.
Какие бывают тормозные диски
- Вентилируемые. Имеют каналы для вентиляции, что способствует охлаждению во время торможения. Они уменьшают риск перегрева, повышают эффективность торможения. Но стоят дороже, чем сплошные.
- Сплошные. Более дешевые в производстве, подходят для большинства легковых автомобилей. Но менее эффективны при высоких нагрузках и длительном торможении.
- Перфорированные и резьбовые. Имеют отверстия или насечки, способствующие лучшему охлаждению и выведению продуктов износа. Но они дороже и могут быстрее изнашиваться.
- Карбоново-керамические. Имеют высокую термостойкость, легкий вес, долговечны, получили превосходную эффективность торможения. Среди главных недостатков — очень высокая стоимость.
Ранее мы писали, что делать, когда внезапно отказали тормоза авто во время движения. Также сообщалось, что компания Mercedes разработала вечные тормоза, которые не нужно менять.
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