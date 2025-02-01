Внезапный отказ тормозов авто — как действовать в критической ситуации

Тормоза. Фото: tiresplus.com

Неожиданный отказ тормозов в автомобиле является одной из худших ситуаций, которая может случиться во время поездки. Как должен действовать водитель, чтобы избежать опасности и не создать ее для других участников движения.

Об этом написали эксперты Sante Plus.

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Правильные действия водителя

Отпустить педаль газа, медленно переключиться на низшую передачу, чтобы уменьшить импульс автомобиля (выключить круиз-контроль в случае, если он есть). Включить аварийную сигнализацию и подавать звуковой сигнал, чтобы предупредить других водителей на дороге. Сильно и быстро нажимать на педаль тормоза. Большинство современных авто оснащены двойными системами, которые независимо управляют передними и задними тормозами. Агрессивного накачивания может быть достаточно, чтобы задействовать половину тормозов и замедлить машину до остановки. Осторожно нажать экстренный тормоз. Он также способен значительно замедлить автомобиль.

Когда пора ремонтировать систему

Появление на панели авто сигнальной лампочки в виде восклицательного знака свидетельствует о неполадках с тормозами.

Если во время торможения машину немного тянет в сторону, это может происходить из-за низкого давления в шинах, либо из-за износа одной из тормозных колодок.

Педаль тормоза вместе со всем автомобилей вибрируют во время торможения. В подавляющем большинстве случаев это означает, что должным образом не работают тормоза.

Если водитель замечает что-то из перечисленного, стоит немедленно обратиться в СТО, чтобы не оказаться в ситуации внезапного отказа тормозов во время движения по дороге.

Ранее эксперты объяснили, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также мы писали, что Mercedes разработал вечные тормоза, которые не нужно менять.