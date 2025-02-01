Внезапный отказ тормозов авто — как действовать в критической ситуации

Внезапно отказали тормоза авто во время движения — что делать
Неожиданный отказ тормозов в автомобиле является одной из худших ситуаций, которая может случиться во время поездки. Как должен действовать водитель, чтобы избежать опасности и не создать ее для других участников движения.
Об этом написали эксперты Sante Plus.
Правильные действия водителя
- Отпустить педаль газа, медленно переключиться на низшую передачу, чтобы уменьшить импульс автомобиля (выключить круиз-контроль в случае, если он есть).
- Включить аварийную сигнализацию и подавать звуковой сигнал, чтобы предупредить других водителей на дороге.
- Сильно и быстро нажимать на педаль тормоза. Большинство современных авто оснащены двойными системами, которые независимо управляют передними и задними тормозами. Агрессивного накачивания может быть достаточно, чтобы задействовать половину тормозов и замедлить машину до остановки.
- Осторожно нажать экстренный тормоз. Он также способен значительно замедлить автомобиль.
Когда пора ремонтировать систему
- Появление на панели авто сигнальной лампочки в виде восклицательного знака свидетельствует о неполадках с тормозами.
- Если во время торможения машину немного тянет в сторону, это может происходить из-за низкого давления в шинах, либо из-за износа одной из тормозных колодок.
- Педаль тормоза вместе со всем автомобилей вибрируют во время торможения. В подавляющем большинстве случаев это означает, что должным образом не работают тормоза.
Если водитель замечает что-то из перечисленного, стоит немедленно обратиться в СТО, чтобы не оказаться в ситуации внезапного отказа тормозов во время движения по дороге.
Ранее эксперты объяснили, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также мы писали, что Mercedes разработал вечные тормоза, которые не нужно менять.
Читайте Новини.LIVE!