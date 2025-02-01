Раптова відмова гальм авто — як діяти у критичній ситуації

Гальма. Фото: tiresplus.com

Несподівана відмова гальм в автомобілі є однією з найгірших ситуацій, яка може трапитися під час поїздки. Як повинен діяти водій, щоб уникнути небезпеки та не створити її для інших учасників руху.

Про це написали експерти Sante Plus.

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Правильні дії водія

Відпустити педаль газу, повільно перемикнутися на нижчу передачу, щоб зменшити імпульс автомобіля (вимкнути круїз-контроль у разі, якщо він є). Увімкнути аварійну сигналізацію та подавати звуковий сигнал, щоб попередити інших водіїв на дорозі. Сильно та швидко натискати на педаль гальма. Більшість сучасних авто оздоблені подвійними системами, які незалежно керують передніми та задніми гальмами. Агресивного накачування може бути досить, щоб застосувати половину гальм та уповільнити машину до зупинки. Обережно натиснути екстрене гальмо. Воно також здатне значно сповільнить автомобіль.

Коли час ремонтувати систему

Поява на панелі авто сигнальної лампочки у вигляді знаку оклику свідчить негаразди з гальмами.

Якщо під час гальмування машину трохи тягне вбік, це може відбуватися через низький тиск в шинах, або через знос однієї з гальмівних колодок.

Педаль гальма разом з усім автомобілів вібрують під час гальмування. У переважній більшості випадків це означає, що належним чином не працюють гальма.

Якщо водій помічає щось з перерахованого, варто негайно звернутися до СТО, щоб не опинитися у ситуації раптової відмови гальм під час руху дорогою.

Раніше експерти пояснили, коли час міняти гальма в авто, поки не пізно. Також ми писали, що Mercedes розробив вічні гальма, які не потрібно міняти.