Mercedes створив революційні гальма — ніколи більше не міняйте колодки

Гальма в корпусі мотора. Фото: Mercedes

Mercedes винайшов гальма, з якими водії забудуть про заміну колодок або дисків. Але коли вони зрештою зносяться, це означатиме, що й автомобіль також завершив відведений йому термін експлуатації.

Про це повідомив Auto Swiat.

Читайте також:

Як це працює

Mercedes-Benz представив концепцію гальм, захованих у корпусі мотора. Виробник обіцяє, що проєкт покращить ефективність гальмування та позитивно вплине на керованість автомобіля.

Всередині інноваційної системи є фрикційне кільце, оточене двома гальмівними дисками для забезпечення високої продуктивності та довговічності.

За словами фахівців, однієї накладки може вистачити на весь термін служби автомобіля. Інженери підкреслюють, що в типових умовах водіння 98% операції гальмування не вимагають використання традиційних гальм завдяки дедалі вдосконаленим системам рекуперації енергії. Гальма охолоджуватимуться рідиною, що дає ще одну перевагу — закриті диски, а отже, кращу аеродинаміку.

Система була створена, адже Mercedes-Benz готується до набуття чинності стандарту ЄВРО 7, який також враховує обмеження запилення фрикційних елементів гальм.

Фото: Mercedes

Тривалість експлуатації

Гальма зможуть працювати протягом усього терміну служби автомобіля — 15 років або 300 тис. км пробігу. Після того, як система зношується, її потрібно замінити. А це майже гарантовано вимагатиме зняття всього приводу, демонтажу гальм та повторного складання з новими деталями.

Це складна та недешева процедура. Тому питання, чи буде ремонт коштувати достатньо мало, щоб був сенс його проводити на 15-річному автомобілі, залишається відкритим.

Раніше ми писали, коли час міняти гальма в авто, поки не пізно. Також експерти розповіли, коли антиблокувальна система гальм може спровокувати ДТП.