Mercedes создал революционные тормоза — никогда больше не меняйте колодки

Mercedes разработал вечные тормоза, которые не нужно менять
Mercedes изобрел тормоза, с которыми водители забудут о замене колодок или дисков. Но когда они в конце концов сносятся, это означает, что и автомобиль также завершил отведенный ему срок эксплуатации.
Об этом сообщил Auto Swiat.
Как это работает
Mercedes-Benz представил концепцию тормозов, спрятанных в корпусе двигателя. Производитель обещает, что проект улучшит эффективность торможения и окажет положительное влияние на управляемость автомобиля.
Внутри инновационной системы есть фрикционное кольцо, окруженное двумя тормозными дисками для обеспечения высокой производительности и долговечности.
По словам специалистов, одной накладки может хватить на весь срок службы автомобиля. Инженеры подчеркивают, что в типичных условиях вождения 98% операции торможения не требуют использования традиционных тормозов благодаря усовершенствованным системам рекуперации энергии. Тормоза будут охлаждаться жидкостью, которая дает еще одно преимущество — закрытые диски, а значит, лучшую аэродинамику.
Система была создана, потому что Mercedes-Benz готовится к вступлению в силу стандарта ЕВРО 7, также учитывающего ограничение опыления фрикционных элементов тормозов.
Продолжительность эксплуатации
Тормоза смогут работать в течение всего срока службы автомобиля — 15 лет или 300 тыс. км пробега. После того как система изнашивается, ее нужно заменить. А это почти гарантированно потребует снятия всего привода, демонтажа тормозов и повторной сборки с новыми деталями.
Это сложная и недешевая процедура. Поэтому вопрос, будет ли ремонт стоить достаточно мало, чтобы был смысл его проводить на 15-летнем автомобиле, остается открытым.
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