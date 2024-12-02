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Mercedes разработал вечные тормоза, которые не нужно менять

2 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Mercedes создал революционные тормоза — никогда больше не меняйте колодки
Тормоз в корпусе мотора. Фото: Mercedes
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Mercedes изобрел тормоза, с которыми водители забудут о замене колодок или дисков. Но когда они в конце концов сносятся, это означает, что и автомобиль также завершил отведенный ему срок эксплуатации.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Как это работает

Mercedes-Benz представил концепцию тормозов, спрятанных в корпусе двигателя. Производитель обещает, что проект улучшит эффективность торможения и окажет положительное влияние на управляемость автомобиля.

Внутри инновационной системы есть фрикционное кольцо, окруженное двумя тормозными дисками для обеспечения высокой производительности и долговечности.

По словам специалистов, одной накладки может хватить на весь срок службы автомобиля. Инженеры подчеркивают, что в типичных условиях вождения 98% операции торможения не требуют использования традиционных тормозов благодаря усовершенствованным системам рекуперации энергии. Тормоза будут охлаждаться жидкостью, которая дает еще одно преимущество — закрытые диски, а значит, лучшую аэродинамику.

Система была создана, потому что Mercedes-Benz готовится к вступлению в силу стандарта ЕВРО 7, также учитывающего ограничение опыления фрикционных элементов тормозов.

Mercedes разработал вечный тормоз, который не нужно менять - фото 1
Фото: Mercedes

Продолжительность эксплуатации

Тормоза смогут работать в течение всего срока службы автомобиля — 15 лет или 300 тыс. км пробега. После того как система изнашивается, ее нужно заменить. А это почти гарантированно потребует снятия всего привода, демонтажа тормозов и повторной сборки с новыми деталями.

Это сложная и недешевая процедура. Поэтому вопрос, будет ли ремонт стоить достаточно мало, чтобы был смысл его проводить на 15-летнем автомобиле, остается открытым.

Ранее мы писали, когда пора менять тормоза в авто, пока не поздно. Также эксперты рассказали, когда антиблокировочная система тормозов может спровоцировать ДТП.

авто Mercedes-Benz технологии автомобиль Мотор двигатель

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