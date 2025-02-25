Гальмівні диски та колодки на авто — як часто їх міняти

Заміна гальмівних колодок. Фото: crcindustries.com

Від справної роботи гальм автомобіля залежить життя й здоров’я водія, пасажирів та інших учасників руху. Тому важливо знати, як часто потрібно змінювати в машині гальмівні колодки та диски.

Про це написав Mitsubishi Motors.

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Коли замінювати деталі

У середньому гальмівні колодки необхідно замінювати кожні 30 000–50 000 км пробігу. Втім, наприклад, при агресивному водінні або частих поїздках у гірській місцевості, цей інтервал може скоротитися до 20 000 км.

Диски зазвичай замінюють кожні 80 000–120 000 км. Вентильовані або перфоровані можуть мати більший ресурс, але також потребують регулярної перевірки. Якщо помічаєте, що диски стають тоншими або мають пошкодження (тріщини, глибокі подряпини), їх потрібно замінити без огляду на пробіг.

Якими бувають гальмівні колодки

Органічні. З матеріалів на основі смол, волокон та гуми. Вони м’які, тихі в роботі, дають низький рівень вібрацій. Але швидко зношуються, мають низьку термостійкість, менш ефективні при високих температурах. Підходять для легкових автомобілів міського режиму експлуатації.

З матеріалів на основі смол, волокон та гуми. Вони м’які, тихі в роботі, дають низький рівень вібрацій. Але швидко зношуються, мають низьку термостійкість, менш ефективні при високих температурах. Підходять для легкових автомобілів міського режиму експлуатації. Напівметалеві. Матеріали містять металеві частки: сталь, мідь або залізо. Вони довговічніші, мають високу ефективність гальмування. Дають більше шуму, мають підвищену абразивність, що може призводити до швидшого зносу дисків. Підходять для різних авто, зокрема для активної їзди.

Матеріали містять металеві частки: сталь, мідь або залізо. Вони довговічніші, мають високу ефективність гальмування. Дають більше шуму, мають підвищену абразивність, що може призводити до швидшого зносу дисків. Підходять для різних авто, зокрема для активної їзди. Металеві. Виготовлені з металу або металевих сплавів. Надзвичайно міцні, підходять для високошвидкісної їзди та спортивних автомобілів. Але мають високий рівень шуму, швидко зношують диски та дорого коштують.

Виготовлені з металу або металевих сплавів. Надзвичайно міцні, підходять для високошвидкісної їзди та спортивних автомобілів. Але мають високий рівень шуму, швидко зношують диски та дорого коштують. Керамічні. Виготовляються з керамічних волокон та металевих часток. Схильні до мінімального зносу, працюють тихо, мають високу термостійкість, ефективні навіть за високих температур. Але коштують дуже дорого.

Які бувають гальмівні диски

Вентильовані. Мають канали для вентиляції, що сприяє охолодженню під час гальмування. Вони зменшують ризик перегріву, підвищують ефективність гальмування. Але коштують дорожче, ніж суцільні.

Мають канали для вентиляції, що сприяє охолодженню під час гальмування. Вони зменшують ризик перегріву, підвищують ефективність гальмування. Але коштують дорожче, ніж суцільні. Суцільні. Дешевші у виробництві, підходять для більшості легкових автомобілів. Але менш ефективні при високих навантаженнях та тривалому гальмуванні.

Дешевші у виробництві, підходять для більшості легкових автомобілів. Але менш ефективні при високих навантаженнях та тривалому гальмуванні. Перфоровані та нарізні. Мають отвори або насічки, що сприяють кращому охолодженню та виведенню продуктів зносу. Але вони дорожчі та можуть швидше зношуватися.

Мають отвори або насічки, що сприяють кращому охолодженню та виведенню продуктів зносу. Але вони дорожчі та можуть швидше зношуватися. Карбоново-керамічні. Мають високу термостійкість, легку вагу, довговічні, отримали чудову ефективність гальмування. Серед головних недоліків — дуже висока вартість.

Раніше ми писали, що робити, коли раптово відмовили гальма авто під час руху. Також повідомлялося, що компанія Mercedes розробила вічні гальма, які не потрібно міняти.