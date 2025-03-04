Toyota лише дев’ята — рейтинг найнадійніших вживаних авто

Продаж авто з пробігом у Великій Британії. Фото: tiley.com

Під час купівлі вживаного автомобіля на допомогу приходять різноманітні рейтинги надійності, позаяк вони дають загальну картину того, наскільки довговічними є конкретні моделі. Як показує перелік, підготовлений британським Warranty Direct, не завжди варто слідувати за найочевиднішим вибором.

Про це написав Interia.

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Критерії відбору

Рейтинг вживаних автомобілів Warranty Direct складений з урахуванням уподобань самих водіїв. Експерти підготували список автомобілів, які найчастіше купують на вторинному ринку, а потім проаналізували їх з погляду надійності, зручності використання та співвідношення ціни та якості.

ТОП-15 найнадійніших авто з пробігом

Kia Sportage Hyundai i10 Lexus RX Mazda 2 Dacia Sandero Honda Jazz Skoda Karoq Subaru Outback Toyota Prius Volkswagen Golf BMW X1 Citroen C3 Ford Fiesta Skoda Yeti Suzuki Swift

Несподіваний рейтинг

Цей список може бути несподіваним для багатьох, хоча б тому, що в рейтингу лише одна Toyota, та й та аж на дев’ятому місці.

Але британські експерти, найцікавішим автомобілем на ринку вживаної техніки вважають Kia Sportage. Фахівці відзначають міцну конструкцію та надійність корейського кросовера. До того ж модель пропонується з широкою гамою двигунів — внутрішнього згоряння та електрифікованих.

На другому місці міський автомобіль Hyundai i10. Експерти відзначили його стильну зовнішність та досить багате оснащення. Також авто відоме надійністю та низьким споживанням палива. Warranty Direct вважає, що це ідеальний вибір для коротких відстаней та щоденних поїздок.

Замикає трійку Lexus RX — модель, яка характеризується винятковою якістю збірки та чудовою динамікою. Авто доступне у різних варіантах приводу. Експерти також хвалять розкішний салон та новітні технологічні рішення на борту.

Раніше експерти назвали автомобілі з пробігом, які потребують частих ремонтів. Також ми писали, які найдешевші вживані автомобілі з повним приводом можна придбати в Україні у 2025 році.