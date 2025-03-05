Найкращі вживані японські авто для купівлі у 2025 році

ТОП-20 вживаних японський авто для купівлі прямо зараз
Якщо потрібен безтурботний вживаний автомобіль, японські моделі є одними з найнадійніших на ринку. При правильному догляді вони можуть прослужити роками, не завдаючи автовласнику жодних проблем.
Свій рейтинг найкращих авто в різних категоріях представив Motor Biscuit.
- Mitsubishi Mirage
Бюджетний хетчбек, відомий чудовою економічністю палива та низькими витратами на обслуговування.
- Infiniti G37
Елегантний спортивний розкішний седан з потужним двигуном V6, який відрізняється надійністю.
- Acura TL
Поєднує в собі легендарну надійність та першокласні характеристики Honda з потужним двигуном V6.
- Toyota Avalon
Повнорозмірний седан з потужним двигуном V6 та репутацією пробігу понад 320 000 км.
- Subaru Outback
Повнопривідне авто поєднує універсальність позашляховика з комфортом універсалу.
- Mazda MX-5 Miata
Надійний спортивний автомобіль з легкою конструкцією, точним керуванням та надійним двигуном.
- Lexus ES
Розкішний, але простий седан, який забезпечує плавну їзду та висококласні функції без шкоди для надійності.
- Honda Fit
Невеликий хетчбек з напрочуд містким салоном та ефективним двигуном.
- Nissan Altima
Седан середнього розміру, який поєднує в собі доступність, економію палива та довговічність.
- Subaru Forester
Компактний кросовер, відомий стандартним повним приводом та високою міцністю.
- Lexus RX
Розкішний кросовер з висококласним салоном та надійністю Toyota.
- Toyota Prius
Найкращий перевірений роками гібрид завдяки надійності та паливній ефективності.
- Toyota Highlander
Надійний та практичний трирядний кросовер з просторою кабіною та потужним двигуном V6
- Honda CR-V
Компактний кросовер з містким салоном, паливною ефективністю та репутацією пробігу понад 320 000 км.
- Toyota RAV4
Ефективний, місткий, створений, щоб витримати роки щоденної їзди з мінімальними проблемами з обслуговуванням, кросовер.
- Mazda3
Не жертвує надійністю та виділяється стильним дизайном та спортивною керованістю.
- Honda Civic
Економить паливо, не вимагає частого технічного обслуговування та десятиліттями служить запорукою надійності.
- Toyota Corolla
Простий, ефективний та створений для довговічності автомобіль.
- Honda Accord
Седан середнього розміру пропонує комфортну поїздку, відмінну паливну ефективність та репутацію мінімального обслуговування.
- Toyota Camry
Завдяки міцному двигуну та тривалому терміну служби автомобіль часто називають королем надійності.
Раніше експерти визначили найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 модельного року. Також британці представили несподіваний рейтинг вживаних авто.
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