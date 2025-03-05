Найкращі вживані японські авто для купівлі у 2025 році

Японські автомобілі. Фото: ranker.com

Якщо потрібен безтурботний вживаний автомобіль, японські моделі є одними з найнадійніших на ринку. При правильному догляді вони можуть прослужити роками, не завдаючи автовласнику жодних проблем.

Свій рейтинг найкращих авто в різних категоріях представив Motor Biscuit.

Читайте також:

Mitsubishi Mirage

Бюджетний хетчбек, відомий чудовою економічністю палива та низькими витратами на обслуговування.

Infiniti G37

Елегантний спортивний розкішний седан з потужним двигуном V6, який відрізняється надійністю.

Acura TL

Поєднує в собі легендарну надійність та першокласні характеристики Honda з потужним двигуном V6.

Toyota Avalon

Повнорозмірний седан з потужним двигуном V6 та репутацією пробігу понад 320 000 км.

Subaru Outback

Повнопривідне авто поєднує універсальність позашляховика з комфортом універсалу.

Mazda MX-5 Miata

Надійний спортивний автомобіль з легкою конструкцією, точним керуванням та надійним двигуном.

Lexus ES

Розкішний, але простий седан, який забезпечує плавну їзду та висококласні функції без шкоди для надійності.

Honda Fit

Невеликий хетчбек з напрочуд містким салоном та ефективним двигуном.

Nissan Altima

Седан середнього розміру, який поєднує в собі доступність, економію палива та довговічність.

Subaru Forester

Компактний кросовер, відомий стандартним повним приводом та високою міцністю.

Lexus RX

Розкішний кросовер з висококласним салоном та надійністю Toyota.

Toyota Prius

Найкращий перевірений роками гібрид завдяки надійності та паливній ефективності.

Toyota Highlander

Надійний та практичний трирядний кросовер з просторою кабіною та потужним двигуном V6

Honda CR-V

Компактний кросовер з містким салоном, паливною ефективністю та репутацією пробігу понад 320 000 км.

Toyota RAV4

Ефективний, місткий, створений, щоб витримати роки щоденної їзди з мінімальними проблемами з обслуговуванням, кросовер.

Mazda3

Не жертвує надійністю та виділяється стильним дизайном та спортивною керованістю.

Honda Civic

Економить паливо, не вимагає частого технічного обслуговування та десятиліттями служить запорукою надійності.

Toyota Corolla

Простий, ефективний та створений для довговічності автомобіль.

Honda Accord

Седан середнього розміру пропонує комфортну поїздку, відмінну паливну ефективність та репутацію мінімального обслуговування.

Toyota Camry

Завдяки міцному двигуну та тривалому терміну служби автомобіль часто називають королем надійності.

Раніше експерти визначили найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 модельного року. Також британці представили несподіваний рейтинг вживаних авто.