Чому та як в Європі подорожчали вживані автомобілі

Продаж вживаних авто в Європі. Фото: ecarstrade.com

За даними AUTO1 Group, у першому кварталі 2025 року ціни на вживані автомобілі виросли на 2,7%. Ця тенденція відображає високий попит на ринку авто з пробігом та зумовлена в основному підвищенням вартості бензинових та дизельних моделей.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Автомобілі з бензиновими двигунами

Протягом трьох місяців 2025 року ціни у сегменті зросли на 3%. Втім, річне порівняння показує, що ціни на бензинові автомобілі залишалися майже стабільними з невеликим зниженням на 0,3% з березня 2024 року по березень 2025 року, демонструючи повернення вартості до рівня 2024 року.

Автомобілі з дизельними двигунами

Дизельні автомобілі протягом цього періоду зросли лише на 1%. За рік ціни на дизельні автомобілі незначно зросли на 0,8%, порівняно з березнем 2024 року до березня 2025 року.

Інфографіка: eauto.org.ua

Гібридні транспортні засоби (PHEV та HEV)

Ціни на гібридні транспортні засоби залишилися в основному незмінними, підвищившись на 0,4% у першому кварталі 2025 року. Однак у річному обчисленні гібриди мали найвище зростання — на 1,3% порівняно з березнем 2024 року.

Електромобілі (BEV)

Ціни на електрокари залишалися відносно незмінними. Порівняння за рік показує стабільність цін на електромобілі з незначним зниженням на 0,2% з березня 2024 року по березень 2025 року.

Раніше ми писали, які нові обмеження для авто з пробігом готують в Україні. Також експерти назвали деталь, яка видає скручений пробіг вживаного автомобіля.