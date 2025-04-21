Что нужно знать о налогах с продажи автомобиля в 2025 году

Продажа авто. Фото: freepik.com

Украинцы, продающие свои автомобили, должны уплатить налоги, ставки которых зависят от типа транспортного средства и количества сделок в течение года. Налогообложение операций по продаже или обмену движимого имущества определено статьей 173 Налогового кодекса Украины.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

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Когда продаются легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, то доход определяется в зависимости от цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору плательщика):

среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства;

рыночной стоимости, определенной согласно закону.

Какие налоги уплачиваются:

первая продажа в течение года не облагается налогом;

вторая продажа в течение года — 5%;

третья или более продаж в течение года — 18 %.

Когда продаются автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехника, то налогообложение осуществляется согласно другим правилам:

первая и вторая продажи в течение года — 5 %;

третья или более — 18 %.

Доход всех операций также облагается военным сбором, который с 1 декабря 2024 года составляет 5%.

Если налоги не уплачены

Если движимое имущество продали и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то продавец обязан:

до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства;

до 1 августа уплатить эти налоги.

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