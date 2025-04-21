Что нужно знать о налогах с продажи автомобиля в 2025 году

Какие налоги платятся с продажи автомобиля в 2025 году
Украинцы, продающие свои автомобили, должны уплатить налоги, ставки которых зависят от типа транспортного средства и количества сделок в течение года. Налогообложение операций по продаже или обмену движимого имущества определено статьей 173 Налогового кодекса Украины.
Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.
Налогообложение различных типов ТС
Когда продаются легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, то доход определяется в зависимости от цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже (по выбору плательщика):
- среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства;
- рыночной стоимости, определенной согласно закону.
Какие налоги уплачиваются:
- первая продажа в течение года не облагается налогом;
- вторая продажа в течение года — 5%;
- третья или более продаж в течение года — 18 %.
Когда продаются автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехника, то налогообложение осуществляется согласно другим правилам:
- первая и вторая продажи в течение года — 5 %;
- третья или более — 18 %.
Доход всех операций также облагается военным сбором, который с 1 декабря 2024 года составляет 5%.
Если налоги не уплачены
Если движимое имущество продали и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то продавец обязан:
- до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства;
- до 1 августа уплатить эти налоги.
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