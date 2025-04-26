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Главная Авто BMW 5 Series или Audi A6 — какое авто возрастом 20 лет лучше

BMW 5 Series или Audi A6 — какое авто возрастом 20 лет лучше

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Дата публикации 26 апреля 2025 09:35
Какое 20-летнее авто лучше выбрать: BMW 5 Series или Audi A6
Audi A6 против BMW 5 Series. Фото: topgear.com
Ключевые моменты BMW 5 Series E60 Audi A6 C6

Старые премиальные BMW 5 Series E60 и Audi A6 C6 сегодня продают на вторичном рынке за относительно небольшую сумму. Можно ли найти сейчас 20-летнюю машину в хорошем состоянии.

Об этом написал АвтоСвит.

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BMW 5 Series E60

BMW 5 Series E60
Фото: infocar.ua

Покупать такое авто желательно у сознательного владельца, который разумно использовал свою машину и не экономил на ремонтах. После 20 лет эксплуатации стоит обратить внимание на следующие проблемы.

  • Кузов. Коррозия является серьезной проблемой. Проверьте крышку багажника в универсале и нижние края дверей.
  • Электрика. Перепады напряжения порождают случайные ошибки, частые сбои датчиков (например, ABS/ESP) и аксессуаров.
  • Силовые установки. Бензиновые двигатели M54 сравнительно неплохие, но они пожирают масло. В агрегатах с прямым впрыском есть частые проблемы с форсунками и насосами HPFP. Худшим вариантом является двигатель V8. У дизелей 2.0 N47 случаются неисправности ГРМ.
  • Подвеска. Дорогой ремонт переднего моста, люфт в рулевой системе, проблемы с системами Active Drive и Active Steering. Неполадки с пневматикой заднего моста в универсале.

Audi A6 C6

Audi A6 C6
Фото: adac.de

Стоит ориентироваться не на год, а на состояние конкретного автомобиля. Также стоит поинтересоваться, что именно и как часто ремонтировали, ведь авто имеет немало проблем.

  • Кузов А6 С6 можно найти в хорошем состоянии. Обратите внимание на коррозию края дверей под уплотнителями.
  • Электрика. Серьезные поломки касаются модулей и датчиков, среди мелких — отказ панели кондиционера.
  • Силовые агрегаты. Дизель 2.0 TDI несет риски: трескаются головки, форсунки работают нестабильно. У 2.7/3.0 TDI сложный и дорогой привод ГРМ. Двигатели FSI имеют проблемы с нагаром (снижение мощности, увеличение расхода топлива), другие бензиновые двигатели (например, 2.4 MPI) также имеют неприятности с приводом ГРМ. Известно о частых поломках коробок передач Multitronic (CVT).
  • Подвеска. Даже обычная подвеска может быть дорогой в ремонте, а пневматика вообще стоит космических денег.

Ранее юристы напомнили, какие налоги уплачиваются с продажи автомобиля в 2025 году. Также эксперты назвали лучшие доступные марки авто этого года.

авто BMW советы автомобиль Audi подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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