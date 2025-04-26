Какое 20-летнее авто лучше выбрать: BMW 5 Series или Audi A6

Audi A6 против BMW 5 Series. Фото: topgear.com

Старые премиальные BMW 5 Series E60 и Audi A6 C6 сегодня продают на вторичном рынке за относительно небольшую сумму. Можно ли найти сейчас 20-летнюю машину в хорошем состоянии.

Об этом написал АвтоСвит.

Реклама

Читайте также:

BMW 5 Series E60

Фото: infocar.ua

Покупать такое авто желательно у сознательного владельца, который разумно использовал свою машину и не экономил на ремонтах. После 20 лет эксплуатации стоит обратить внимание на следующие проблемы.

Кузов. Коррозия является серьезной проблемой. Проверьте крышку багажника в универсале и нижние края дверей.

Коррозия является серьезной проблемой. Проверьте крышку багажника в универсале и нижние края дверей. Электрика. Перепады напряжения порождают случайные ошибки, частые сбои датчиков (например, ABS/ESP) и аксессуаров.

Перепады напряжения порождают случайные ошибки, частые сбои датчиков (например, ABS/ESP) и аксессуаров. Силовые установки. Бензиновые двигатели M54 сравнительно неплохие, но они пожирают масло. В агрегатах с прямым впрыском есть частые проблемы с форсунками и насосами HPFP. Худшим вариантом является двигатель V8. У дизелей 2.0 N47 случаются неисправности ГРМ.

Бензиновые двигатели M54 сравнительно неплохие, но они пожирают масло. В агрегатах с прямым впрыском есть частые проблемы с форсунками и насосами HPFP. Худшим вариантом является двигатель V8. У дизелей 2.0 N47 случаются неисправности ГРМ. Подвеска. Дорогой ремонт переднего моста, люфт в рулевой системе, проблемы с системами Active Drive и Active Steering. Неполадки с пневматикой заднего моста в универсале.

Audi A6 C6

Фото: adac.de

Стоит ориентироваться не на год, а на состояние конкретного автомобиля. Также стоит поинтересоваться, что именно и как часто ремонтировали, ведь авто имеет немало проблем.

Кузов А6 С6 можно найти в хорошем состоянии . Обратите внимание на коррозию края дверей под уплотнителями.

А6 С6 можно найти в хорошем состоянии Обратите внимание на коррозию края дверей под уплотнителями. Электрика. Серьезные поломки касаются модулей и датчиков, среди мелких — отказ панели кондиционера.

Серьезные поломки касаются модулей и датчиков, среди мелких — отказ панели кондиционера. Силовые агрегаты. Дизель 2.0 TDI несет риски: трескаются головки, форсунки работают нестабильно. У 2.7/3.0 TDI сложный и дорогой привод ГРМ. Двигатели FSI имеют проблемы с нагаром (снижение мощности, увеличение расхода топлива), другие бензиновые двигатели (например, 2.4 MPI) также имеют неприятности с приводом ГРМ. Известно о частых поломках коробок передач Multitronic (CVT).

Дизель 2.0 TDI несет риски: трескаются головки, форсунки работают нестабильно. У 2.7/3.0 TDI сложный и дорогой привод ГРМ. Двигатели FSI имеют проблемы с нагаром (снижение мощности, увеличение расхода топлива), другие бензиновые двигатели (например, 2.4 MPI) также имеют неприятности с приводом ГРМ. Известно о частых поломках коробок передач Multitronic (CVT). Подвеска. Даже обычная подвеска может быть дорогой в ремонте, а пневматика вообще стоит космических денег.

Ранее юристы напомнили, какие налоги уплачиваются с продажи автомобиля в 2025 году. Также эксперты назвали лучшие доступные марки авто этого года.