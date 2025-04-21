Доступные марки авто в 2025 году: сочетание цены и качества

Лучшие доступные марки авто в 2025 году
Выбор автомобиля — сложный процесс, ведь важно найти оптимальный баланс между ценой, функциональностью, дизайном и надежностью. Представляем лучшие доступные марки авто, которые завоевали популярность благодаря своей экономичности, инновационным технологиям и продуманным характеристикам.
Об этом написал GoBankingRates.
Toyota
"Toyota всегда лучший выбор для покупателей, которые ищут недорогие автомобили. Во-первых, предлагается самый широкий ассортимент доступных авто на рынке, а некоторые из них оснащены очень экономичными гибридными силовыми агрегатами, и все это по цене до 30 000 долларов. Вторым преимуществом является неизменная надежность Toyota в нескольких поколениях различных моделей, что минимизирует расходы на техническое обслуживание", — отметил автомобильный эксперт carVertical Эвалдас Забитис.
ТОП-3 моделей
- 2025 Toyota Corolla
- 2025 Toyota RAV4
- 2025 Toyota Sienna
- 2025 Toyota Camry
Ford
В течение десятилетий Ford был известен как доступный американский бренд благодаря своим прочным пикапам и практичным семейным автомобилям с просторным салоном. В 2025 году Ford продолжает оставаться хорошим выбором для покупателей с ограниченным кошельком.
Исполнительный редактор Kelley Blue Book Брайан Муди рекомендует Ford Maverick и Bronco, как отличные, бюджетные и высокопроизводительные варианты.
ТОП-3 моделей
- 2025 Ford Bronco Sport 2025 года
- 2025 Ford F-150
- 2025 Ford Explorer
- 2025 Ford Maverick 2025
Honda
Honda уже давно является синонимом надежности и доступности, а базовая модельная линейка бренда 2025 года сэкономит деньги автомобилистов в долгосрочной перспективе.
Брайан Муди рекомендовал Honda как бренд, который сохраняет самую высокую стоимость перепродажи в течение пятилетнего срока. Он специально рекомендовал Accord — постоянного фаворита среди любителей компактных автомобилей.
ТОП-3 моделей
- 2025 Honda Accord Hybrid
- 2025 Honda HR-V Sport
- 2025 Honda Civic Hybrid
Mazda
"Mazda всегда была в тени крупных японских производителей. Но в ценовом диапазоне от 25 000 до 27 000 долларов бренд предлагает на выбор изысканные, хорошо сконструированные автомобили с элементами роскоши, что делает их очень выгодными. Также Mazda предлагает доступное техническое обслуживание", — подчеркнул Эвалдас Забитис.
ТОП-3 моделей
- 2025 Mazda CX-50
- 2025 Mazda CX-5
- 2025 Mazda CX-90
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