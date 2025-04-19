Почему стоит ждать Toyota Prius 2025 года

2025 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com

Много лет назад Toyota Prius была предметом многих автомобильных шуток. Сегодня за этим гибридом выстроилась огромная очередь — некоторые клиенты ждут свой Prius по несколько месяцев и даже больше.

Чем автомобилистов привлекает модель, написал Motor Biscuit.

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Изменение дизайна

Toyota Prius 2025 года появилась после крайне необходимого обновления. Исчезли некрасивые пропорции и угловатые линии. Современный Prius имеет привлекательный, косой взгляд, как главный герой шпионского фильма. Хорошие новости продолжаются в салоне Prius. Все выглядит более взрослым, чем причудливая эстетика модели четвертого поколения, похожая на смартфон.

Топливная эффективность

Prius пятого поколения не жертвует экономией топлива в рамках реконструкции кузова. В конце концов, исторической частью Prius всегда было изысканная экономия топлива. В общем, новый Prius тратит всего 4,13 л на 100 км пробега в комбинированном цикле.

Динамика вождения

В конфигурации FWD или AWD новый Prius быстрее своего предшественника. Модели четвертого поколения понадобилось 10,5 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Новая модель делает это за 7,1 секунды. Это приятное улучшение по сравнению с предшественником.

Ранее эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска Toyota Prius.