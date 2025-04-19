Почему стоит ждать Toyota Prius 2025 года

Три причины выбрать Toyota Prius 2025 года
Много лет назад Toyota Prius была предметом многих автомобильных шуток. Сегодня за этим гибридом выстроилась огромная очередь — некоторые клиенты ждут свой Prius по несколько месяцев и даже больше.
Чем автомобилистов привлекает модель, написал Motor Biscuit.
Изменение дизайна
Toyota Prius 2025 года появилась после крайне необходимого обновления. Исчезли некрасивые пропорции и угловатые линии. Современный Prius имеет привлекательный, косой взгляд, как главный герой шпионского фильма. Хорошие новости продолжаются в салоне Prius. Все выглядит более взрослым, чем причудливая эстетика модели четвертого поколения, похожая на смартфон.
Топливная эффективность
Prius пятого поколения не жертвует экономией топлива в рамках реконструкции кузова. В конце концов, исторической частью Prius всегда было изысканная экономия топлива. В общем, новый Prius тратит всего 4,13 л на 100 км пробега в комбинированном цикле.
Динамика вождения
В конфигурации FWD или AWD новый Prius быстрее своего предшественника. Модели четвертого поколения понадобилось 10,5 секунд, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Новая модель делает это за 7,1 секунды. Это приятное улучшение по сравнению с предшественником.
Ранее эксперты назвали лучшие и худшие годы выпуска Toyota Prius.
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