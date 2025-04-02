Большие проблемы Toyota, о которых сегодня мечтает Tesla

2025 Toyota Corolla Cross Hybrid. Фото: caranddriver.com

Из-за ажиотажного спроса на новые гибридные автомобили в мире, ведущим производителем которых является Toyota, компания не успевает удовлетворить покупательский ажиотаж. Некоторым клиентам приходится ждать свое транспортное средство до 25-30 месяцев.

В то же время Tesla продолжает терять покупателей по всему миру, хотя глобальный интерес к электрическим автомобилям также вырос.

Читайте также:

Проблемы роста

Источники Cars Coops утверждают, что дефицит на гибриды наблюдается в США, Европе, Японии, Китае и Индии. Например, время ожидания нового авто в Индии составляет от двух до девяти месяцев в зависимости от гибрида, а рекордсменом является покупатель Toyota Innova Hycross, который заказал авто в январе 2023 года, а в марте 2025 года его попросили подождать еще до 30 недель.

В Японии свое авто ждут от двух до пяти месяцев, а в Европе — от 60 до 70 дней. Причем на старом континенте такие гибридные модели, как Yaris Cross и RAV4, являются одними из самых тяжелых для поиска.

Несколько отраслевых экспертов отмечают, что в гибридной цепочке поставок компании есть узкие места. Например, существует дефицит магнитов, поставляемых производителю компонентов Toyota Aisin Corp, что вызывает задержку в поставке гибридных двигателей. Японская машиностроительная корпорация Denso также сталкивается с узкими местами у поставщиков второго и третьего уровня, что именно вызвало задержки поставки ее инверторов.

Tesla теряет клиентов

2025 Tesla Model Y 2025 года. Фото: Tesla

Как сообщает Electrek, продажи Tesla в январе-феврале упали на 43% по сравнению с 2024 годом, который также был плохим для компании. Это при том, что в целом глобальные продажи электромобилей выросли в течение первых двух месяцев 2025 года на 31%.

В марте Tesla начала поставлять обновленную Model Y, на которую были большие надежды, но показатели и на третий месяц года не прекращают выглядеть плохо. По сравнению с мартом 2024 года продажи Tesla упали во Франции на 37%, в Нидерландах - на 61%, в Швеции - на 64%, в Австралии - на 34%.

Ранее мы писали, как Tesla Илона Маска пострадает от тарифов Трампа. Также эксперты назвали пять отзывов, о которых стоит знать владельцам Toyota.