Великі проблеми Toyota, про які сьогодні мріє Tesla

2025 Toyota Corolla Cross Hybrid. Фото: caranddriver.com

Через ажіотажний попит на нові гібридні автомобілі у світі, провідним виробником яких є Toyota, компанія не встигає задовольнити купівельний шал. Деяким клієнтам доводиться чекати свій транспортний засіб до 25-30 місяців.

Водночас Tesla продовжує втрачати покупців по усьому світі, хоча глобальний інтерес до електричних автомобілів також виріс.

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Проблеми зростання

Джерела Cars Coops стверджують, що дефіцит на гібриди спостерігається в США, Європі, Японії, Китаї та Індії. Наприклад, час очікування нового авто в Індії становить від двох до дев’яти місяців залежно від гібрида, а рекордсменом є покупець Toyota Innova Hycross, який замовив авто у січні 2023 року, а у березні 2025 року його попросили почекати ще до 30 тижнів.

В Японії своє авто чекають від двох до п’яти місяців, а в Європі — від 60 до 70 днів. Причому на старому континенті такі гібридні моделі, як Yaris Cross та RAV4, є одними з найважчих для пошуку.

Декілька галузевих експертів зазначають, що в гібридному ланцюжку постачання компанії є вузькі місця. Наприклад, існує дефіцит магнітів, які постачаються виробнику компонентів Toyota Aisin Corp, що викликає затримку в постачанні гібридних двигунів. Японська машинобудівна корпорація Denso також стикається з вузькими місцями у постачальників другого та третього рівня, що саме спричинило затримки постачання її інверторів.

Tesla втрачає клієнтів

2025 Tesla Model Y. Фото: Tesla

Як повідомляє Electrek, продажі Tesla у січні-лютому впали на 43% порівняно з 2024 роком, який також був поганим для компанії. Це при тому, що загалом глобальні продажі електромобілів зросли протягом перших двох місяців 2025 року на 31%.

У березні Tesla почала постачати оновлену Model Y, на яку були великі сподівання, але показники й на третій місяць року не припиняють мати поганий вигляд. У порівнянні з березнем 2024 року продажі Tesla впали у Франції на 37%, у Нідерландах — на 61%, у Швеції — на 64%, в Австралії — на 34%

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