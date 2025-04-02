Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow У Toyota великі проблеми, про які зараз мріє Tesla arrow

У Toyota великі проблеми, про які зараз мріє Tesla

2 квітня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Великі проблеми Toyota, про які сьогодні мріє Tesla
2025 Toyota Corolla Cross Hybrid. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Через ажіотажний попит на нові гібридні автомобілі у світі, провідним виробником яких є Toyota, компанія не встигає задовольнити купівельний шал. Деяким клієнтам доводиться чекати свій транспортний засіб до 25-30 місяців.

Водночас Tesla продовжує втрачати покупців по усьому світі, хоча глобальний інтерес до електричних автомобілів також виріс.

Читайте також:

Проблеми зростання

Джерела Cars Coops стверджують, що дефіцит на гібриди спостерігається в США, Європі, Японії, Китаї та Індії. Наприклад, час очікування нового авто в Індії становить від двох до дев’яти місяців залежно від гібрида, а рекордсменом є покупець Toyota Innova Hycross, який замовив авто у січні 2023 року, а у березні 2025 року його попросили почекати ще до 30 тижнів.

В Японії своє авто чекають від двох до п’яти місяців, а в Європі — від 60 до 70 днів. Причому на старому континенті такі гібридні моделі, як Yaris Cross та RAV4, є одними з найважчих для пошуку.

Декілька галузевих експертів зазначають, що в гібридному ланцюжку постачання компанії є вузькі місця. Наприклад, існує дефіцит магнітів, які постачаються виробнику компонентів Toyota Aisin Corp, що викликає затримку в постачанні гібридних двигунів. Японська машинобудівна корпорація Denso також стикається з вузькими місцями у постачальників другого та третього рівня, що саме спричинило затримки постачання її інверторів.

Tesla втрачає клієнтів

Нова Tesla Model Y 2025 року
2025 Tesla Model Y. Фото: Tesla

Як повідомляє Electrek, продажі Tesla у січні-лютому впали на 43% порівняно з 2024 роком, який також був поганим для компанії. Це при тому, що загалом глобальні продажі електромобілів зросли протягом перших двох місяців 2025 року на 31%.

У березні Tesla почала постачати оновлену Model Y, на яку були великі сподівання, але показники й на третій місяць року не припиняють мати поганий вигляд. У порівнянні з березнем 2024 року продажі Tesla впали у Франції на 37%, у Нідерландах — на 61%, у Швеції — на 64%, в Австралії — на 34%

Раніше ми писали, як Tesla Ілона Маска постраждає від тарифів Трампа. Також експерти назвали п’ять відкликань, про які варто знати власникам Toyota.

Tesla авто ринок електрокари автомобіль продаж авто електромобіль Toyota
Реклама
Реклама
Реклама